Jardín: cómo salvar a una planta después de las heladas

Durante todos los meses de invierno, donde se registran temperaturas muy bajas, hay algunas plantas que no las soportan y terminan muriendo. Sin embargo, los aficionados al jardín conocen algunos trucos para poder salvarlas y que sobrevivan sin mayores problemas.

Jardín: método para salvar las plantas del frío

Los efectos de las heladas pueden ser perjudiciales para las plantas, pero hay que tener tranquilidad porque no todo está perdido. Hay que ver qué tipo de ejemplar tenemos, si se trata de plantas anuales no resisten a las heladas generalmente y las vivaces sí porque sus raíces permanecen vivas bajo tierra para poder rebrotar. En tanto, los arbustos leñosos y los árboles no sufren los efectos del frío, señalan los que conocen de jardinería.