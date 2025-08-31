El rapero venezolano que habría conquistado el corazón secreto de Cazzu

Cazzu sorprendió a sus seguidores al confesar en un live de TikTok que tiene un crush de toda la vida y que ese hombre es un rapero nacido en Venezuela. Durante la charla junto a su amigo Noriel, la cantante se mostró divertida y dispuesta a hablar de un tema que casi siempre mantiene en reserva: su corazón.

Un rapero venezolano Entre risas y comentarios, Cazzu reconoció que no le gustan las aplicaciones de citas porque no confía en ese modo de conocer gente. Prefiere los vínculos que nacen de forma natural y con conexión personal. También admitió sentirse atraída físicamente por el actor irlandés Paul Mescal, pero aclaró que su mayor debilidad está en alguien del mundo de la música urbana.

Cazzu 2.jpg

Los fanáticos, atentos a cada palabra, empezaron a investigar y a lanzar hipótesis sobre el rapero misterioso. Muchos recordaron un posteo de hace algunos años en el que Cazzu elogió a Lil Supa, un reconocido exponente del rap venezolano. En esa ocasión, ella escribió que lo admiraba profundamente y que lo consideraba uno de los mejores dentro de su género.

Aunque nunca mencionó su nombre en el live, el recuerdo de aquella publicación reavivó las especulaciones. Para los seguidores, la coincidencia era demasiado evidente como para pasar desapercibida. Rápidamente las redes sociales se llenaron de comentarios que apuntaban al mismo artista como el crush oculto de la cantante.