Acertijo visual: solo las personas con vista de halcón logran ver el imán diferente en la imagen

12-MDZ-acertijos-junio-Iman.png

Un freno en medio del ruido con este acertijo visual

Lo interesante de este reto visual no es si lo resolvés o no. No hay premio, ni ranking, ni puntos. Es otra cosa. Es lo que te pasa mientras intentás encontrar ese imán distinto. Porque no podés hacerlo rápido. Tenés que mirar de verdad. Fijarte bien. Salir del modo automático con el que solemos atravesar casi todo. En ese proceso, te descubrís observando, pensando, incluso respirando distinto.