A los 47, Pilar Rubio reveló el ejercicio que marcó un antes y un después

La edad no es un límite, sino un punto de partida para nuevos desafíos. La disciplina es la compañera de Pilar Rubio.

Pilar Rubio entrena con disciplina, rompe prejuicios y muestra que la edad no frena cuando existe constancia. A sus 47 años, la presentadora y periodista española mantiene un físico envidiado y un nivel de energía que llama la atención. Su rutina, exigente y variada, mezcla fuerza, coordinación y técnica, con un detalle que genera conversación entre sus seguidores.

PILAR RUBIO B.jpg Instagram @pilarrubio

Pilar Rubio es exigente El hip thrust es el ejercicio que se convirtió en su sello. Se trata de un movimiento enfocado en el tren inferior, que activa con intensidad los glúteos y requiere precisión en cada repetición para evitar molestias en la zona lumbar. Para ella, no es solo un ejercicio estético: también significa una herramienta de fuerza y confianza personal.

Pilar Rubio 2.jpg