Quién dejó a quien en la separación de Laurita Fernández y Claudio Brusca

El amor llegó a su fin en una pareja de la farándula que llevaba años. Según reveló Ángel de Brito en LAM, Laurita Fernández y su productor y pareja, Claudio “Peluca” Brusca se separaron. La ahora ex pareja se conoció en la previa de la pandemia, pero el romance se acabó.

Según señalaron los periodista de LAM, “él está re triste y ella está insoportable, nada le cae bien”, haciendo referencia al comportamiento que viene teniendo la actriz detrás de cámara. Laurita Fernández también fue pareja de Nicolás Cabré y de varios famosos más.

“Ella le dijo a él ‘quiero estar sola’ y él quedó ‘lacio’ porque sigue enamorado de ella perdidamente y el problema es que él es el productor ejecutivo de su programa y se tienen que ver la cara todos los días”, relató Pepe Ochoa en el programa de chimentos sobre la actriz.

Se terminó la relación. Fuente: Instagram.

Además, De Brito señaló que la actriz “es una destrozadora de corazones que los deja en el piso”. “A todos los dejó Laurita”, señaló el conductor enumerando a Federico Hoppe, Fede Bal, Cristian U, Nicolás Cabré y Matías Alé, entre otros famosos con los que estuvo.

El problema para el productor es que no se vio venir la separación porque estaban bien. “Él no se la veía venir. No estaban mal. Simplemente, ella decidió terminar”, explicaron sobre la conducta de la actriz. Además, la situación es más complicada porque Brusca es productor ejecutivo del programa que conduce Laurita Fernández, por lo que deberán seguir viéndose las caras por algún tiempo más.