Nueve minutos de aplausos: esta película en Cannes tiene alma argentina

Una ovación de nueve minutos no es algo común, ni siquiera en Cannes. Pero Die, My Love logró eso y más. Dirigida por Lynne Ramsay y basada en una novela escrita en Argentina, esta película dejó una impresión profunda en quienes asistieron a su estreno. Fue un momento que muchos todavía comentan.

La historia está inspirada en Matate, amor, libro de Ariana Harwicz. En él, una mujer lucha con su maternidad y su propia mente, en un entorno rural que actúa como espejo de su estado emocional. La protagonista no quiere ser madre como se espera que lo sea. Y eso incomoda.

La película, protagonizada por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, no intenta suavizar el relato. Desde las primeras escenas, plantea una tensión que no afloja. El espectador no encuentra consuelo, porque la película no busca ofrecerlo. Se trata de una experiencia que duele y arrastra.

Harwicz, desde Francia, donde reside, no ocultó su sorpresa por el resultado. Aunque sabía del proyecto, nunca imaginó que el guion sería tan fiel al texto original. Diálogos y atmósferas fueron llevadas con una precisión que ni ella esperaba ver en pantalla.

El resultado fue una sala llena de emoción. Algunos lloraron. Otros no supieron qué decir. Pero todos aplaudieron. Cannes, un festival exigente, mostró que todavía existen películas que sacuden, sin fórmulas ni concesiones. Y eso no pasa todos los días.