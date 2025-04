Netflix: una serie costosa que dejó a muchos con ganas de más

Entre luces de neón, callejones polvorientos y ritmos frenéticos, The Get Down llegó a Netflix como una propuesta distinta. Ambientada en el Bronx de finales de los años 70, la serie prometía contar el nacimiento de una cultura que se hizo mundial. Querían contar esta historia a través de la música, la juventud y el arte callejero, un proyecto que fue tan arriesgado como costoso.

La plataforma apostó fuerte por esta historia. Puso al frente al director Baz Luhrmann, conocido por obras llenas de ritmo y estética exagerada. Con películas como Moulin Rouge y Romeo + Julieta ya había demostrado saber manejar la mezcla de música y narración visual. Ahora el desafío era mayor: capturar la esencia del hip-hop en su etapa más cruda.

Merece una oportunidad.

Los protagonistas son jóvenes del barrio, atrapados entre la pobreza, el caos urbano y la necesidad de crear algo nuevo. Micrófonos, vinilos y grafitis son sus armas. Sueñan con cambiar su realidad a través del arte, y encuentran en la música un camino hacia otro tipo de libertad. La serie intenta mostrar esa transición con una mezcla de drama, energía y colores intensos.

La producción fue una de las más caras que ha tenido Netflix. Se invirtieron decenas de millones para recrear una época específica, con vestuario, escenografía y ambientación detallada. Nada se dejó al azar. La intención fue sumergir al espectador en ese mundo perdido entre incendios, abandono y creatividad salvaje.

Sin embargo, el resultado dividió opiniones. Muchos quedaron encantados con la estética y el ritmo de la historia. La música, el baile y la fuerza de algunos personajes lograron capturar la atención de una parte del público. Pero también hubo críticas. Quienes esperaban un relato más cercano al documental se sintieron desconectados.