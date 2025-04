Los rincones de la casa que los expertos recomiendan no limpiar para no perder tiempo

A diferencia de lo que dicen muchos, hay expertos en limpieza que en lugar de aconsejar limpiar, desaconsejan higienizar algunas partes del hogar. Según los especialistas en esta materia se pueden dejar algunos lugares sin limpiar sin tener remordimientos y así aprovechar mejor el tiempo.

Los especialistas en limpieza saben que las ventanas no siempre se pueden tener impecables, por eso aconsejan cepillarlas, pasarles jabón y luego un paño de microfibra. Mientras que las ventanas que dan al exterior no es necesario limpiarlas de manera frecuente a menos que un niño o mascota las ensucie constantemente.

No es necesario limpiarlas por fuera muy seguido. Fuente: Shutterstock.

En cuanto a la limpieza de las alfombras, aconsejan aspirarlas una vez cada dos semanas y dejar en manos de expertos la limpieza más profunda. Tampoco hay que perder tiempo en las habitaciones que no se usan. Para no gastar energía, los que saben recomiendan evitar esos espacios para centrarse en las zonas que necesitan atención.

También los especialistas advierten que no hay que limpiar los armarios con tanta frecuencia, solamente deben sacarle el polvo de vez en cuando. Lo mismo ocurre con la parte superior de estos. Es mejor usar el tiempo en la limpieza de las cosas que se usan habitualmente.

Por último, los que saben recomiendan no limpiar debajo de los electrodomésticos como la heladera, por ejemplo, que acumula polvo, a menos que sea una emergencia. En caso contrario la limpieza se realiza una vez al año para no perder el tiempo. En cuanto al cubo de basura no siempre hay que limpiarlo por dentro, es suficiente con cambiar la bolsa y echar desinfectante.