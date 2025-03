Camilo en Argentina reveló su fanatismo por una artista folclórica

Camilo Echeverry estuvo en el país brindando un show que hizo historia. El cantante colombiano estuvo en el Arena de Buenos Aires donde ofreció los temas de su último disco. Además, estuvo acompañado de su esposa, Evaluna Montaner. Durante el concierto el músico hizo referencia a sus hijas, Amaranto e Índigo. Varios famosos asistieron, entre ellos la China Suarez con Mauro Icardi.

Lo cierto es que Camilo después pasó por OLGA donde reveló su admiración profunda por el folclore argentino y compartió su fanatismo por Mercedes Sosa. Durante la entrevista el colombiano señaló que a Índigo le gusta mucho la interpretación de “Chacarera de las Piedras”, una canción con la que está marcando su infancia gracias a su padre.

Camilo no se guardó nada y mostró su fascinación por el bombo legüero. De hecho contó que se compró uno fabricado en Santiago del Estero y un pequeño bombo para su hija.

"Me acabo de comprar un bombo legüero, me lo hicieron en Santiago del Estero y también un bombito para mi hija",dijo Camilo con emoción. Con sus palabras Camilo no hizo más que reafirmar la gran conexión que tiene con el folclore argentino y el legado cultural latinoamericano.

Un recuerdo que a sus fanáticos les quedó grabado del show de Camilo fue cuando se puso la camiseta que le había regalado Ángel Di María. “Cuando me la dio tenía solo dos así que me tienes que bordar la tercera”, le dijo a su mamá en las presentaciones.

También hubo otro momento emotivo en el escenario cuando Evaluna se subió con él para interpretar juntos “Plis”, “Por primera vez” e “Índigo”.