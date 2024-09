Conoce las señales que indican que tu perro tiene ansiedad por separación

Los vínculos que creamos con nuestra mascota son muy fuertes. Esto se refleja todos los días cuando tu perro te sigue a todas partes y está pendiente constantemente de lo que haces. Esta relación no debería ser un problema, pero a veces, tu amigo de cuatro patas no lo entiende así y se estresa cuando no está contigo.

Salir una noche o dejarlo algunas horas solo puede ser un gran problema si tu perro sufre ansiedad por separación. Según la página de Purina, esto significa que los perros muestran signos de angustia cuando se les deja solos. Puede afectar tanto a los perros grandes como pequeños y a todas las razas.

La ansiedad por separación en las mascotas está asociada a la inseguridad y el apego excesivo a sus dueños. Foto: Archivo

Los síntomas de la ansiedad por separación en perros

Cuando el perro es muy dependiente de su dueño, probablemente sufra ansiedad por separación. Las mascotas que pasar por esto no pueden quedarse solas ni por un momento. Una de las señales es cuando el dueño cruza la puerta y el perro comienza a llorar o rascar la puerta.

Otro signo de que tu perro sufre ansiedad por separación es cuando llegas después de varias horas y encuentras muebles dañados, zapatos rotos o incluso, orina o heces dentro del hogar. Estas conductas destructivas son una señal clara de ansiedad. Estos comportamientos demuestran el estrés y angustia del perro.

El jadeo, arañar muebles, ladrar sin parar, son algunos de los síntomas de la ansiedad. Foto: Archivo

Algunas técnicas para calmar este problema puede ser intentando despedirse de manera corta de tu perro. Las despedidas largas, de besos y abrazos, suelen reafirmar la ansiedad en la mascota. Otra táctica puede ser insensibilizar a tu perro con señales de que te vas. Agarrar la llave o irte hacía la puerta sin en verdad dejar el hogar, pueden ayudar a tu perro a calmarse cuando siente estas señales.