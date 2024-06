La planta que impide las "malas energías" en la entrada de tu casa

Existen determinadas plantas que pueden impedir las malas energías y evadir la mala suerte de cualquier persona que ingrese a la propiedad. Una de las mejores plantas para evadir los problemas es el bambú.

El Bambú atrae la fuerza, paz y adaptabilidad. La planta se puede colocar en el perímetro de las propiedades de forma segura tanto en el interior como exterior. Uno de los sitios adecuados es en la entrada.

El Bambù atraé la fuerza, paz y adaptabilidad. Fuente: Pixabay

Como plantar el Bambú en la casa

El bambú es una especie de planta no tan complicada de plantar de acuerdo a la especie de bambú. Según el sitio especializado, Bambou los tipos de plantas no necesitan un suelo específico en el cual se deben “plantar” dado que crecen en suelos arenosos, arcillosos e incluso en humus de turba, siempre que no estén demasiado secos o pantanosos.

Al mismo tiempo, el bambú precisa de un lugar con luz solar, pero algunas especies soportan la sombra y el suelo debe estar drenado. Una vez, que se tienen en cuenta estas cuestiones, se deben seguir los siguientes pasos:

Seleccionar un tallo largo con un brote largo: el tallo paterno debe tener un mínimo de 2 nudos, los que ayudan a la línea que dividen el tallo del bambú en pequeñas partes Con la ayuda del brote, hay que cortar con cuidado el brote del tallo paterno lo más cerca del tallo Sacar las hojas en la parte de adentro, no sacar el grupo de hojas en la parte superior. El fin es tener la energía de la planta en el crecimiento de las raíces. Poner la planta en un vaso con agua destilada y debe quedar sumergida. Dejar el esqueje bajo el sol por un mes. Después, comenzará a tener raíces por sí sola. Posteriormente, se podrá plantar o cultivar como cualquier planta.

El bambú precisa de un lugar con luz solar, pero algunas especies soportan la sombra y el suelo debe estar drenado. Fuente: Pixabay

