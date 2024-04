Tres hierbas aromáticas de jardín que se cuidan solas

Las hierbas son una adición maravillosa a cualquier jardín, no solo por su aroma y sabor, sino también por su facilidad de cuidado. Se trata de especies que no requieren de un suelo particular ni de un riego excesivo, en comparación a otras.

Es por ello que, todo principiante en el mundo de la jardinería debería conocer, al menos, tres especies de hierbas populares que son fáciles de cultivar en cualquier rincón del jardín o huerto urbano. Según el creador del canal de YouTube Planeta Jardín, ellas son el cedro, el orégano y la albahaca.

El cedrón, también conocido como verbena de Indias, es una hierba aromática con un agradable aroma cítrico. Es resistente y fácil de cuidar, prosperando en climas cálidos y soleados. El cedrón requiere suelos bien drenados y riego regular, pero es relativamente resistente a las enfermedades y plagas. “Con pocos cuidados, se puede transformar en una planta de más de 4 metros de altura”, aseguró el experto en jardinería.

Mira el video de las hierbas aromáticas fáciles de cuidar

Por su parte, el orégano es resistente y adaptable, creciendo en una variedad de condiciones de suelo y clima. El orégano prefiere suelos bien drenados y soleados, y requiere poco mantenimiento una vez establecido. “Antiguamente era conocido como alegría de la montaña. Es una planta muy fácil de cultivar porque crece, inclusive, en los suelos más duros, compactos, pobres. Aparte de ser un condimento, funciona como planta medicinal, ya que ayuda a expulsar mucosidad, abrir las vías respiratorias y curar dolores de estómago”, explicó desde Planeta Jardín.

Finalmente, la albahaca, “al contrario de lo que muchos piensan, es muy fácil de cuidar y no necesitan de una tierra especial”. Es una hierba popular en la cocina mediterránea, conocida por su aroma y sabor distintivos. Es fácil de cultivar en macetas o en el suelo, siempre que se le proporcione sol pleno y suelo bien drenado. La albahaca requiere riego regular y beneficia de la poda regular para promover un crecimiento saludable y prevenir la floración prematura.