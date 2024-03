El mensaje del ángel de la guarda para este 7 de marzo para Capricornio, Acuario y Piscis

Se puede decir que existen tradiciones y culturas que creen en Los ángeles de la guarda. Estos son considerados como figuras protectoras enviadas por Dios para velar y cuidar a una persona a lo largo de todas las situaciones que vive en su vida, y hasta el momento de su muerte. Obviamente, las interpretaciones de estos seres celestiales pueden variar de una religión a otra.

Hay quienes relacionan esta cuestión directamente con los signos del zodiaco y la astrología. Cada signo tiene un ángel asignado que lo dirige y lo ayuda. En este sentido, traemos el mensaje que tienen estos seres divinos para Capricornio, Acuario y Piscis para este 5 de marzo de 2024. Si perteneces a alguno de estos signos, pon atención, quizás sean consejos que te sirvan para enfrentar las situaciones del día.

Lee los mensajes para Capricornio, Aries y Piscis. Imagen de Pixabay.

Capricornio

Es el décimo signo del zodiaco y se asocia a las personas nacidas entre el 22 de diciembre y el 20 de enero. El ángel Cassiel tiene algunos consejos importantes para Capricornio. Eres una persona sensata y siempre intentas hacer todo lo que está a tu alcance para estar bien contigo mismo, ya sea física o mentalmente. Sin embargo, le temes a sentir las emociones fuertes, así que a veces las evitas. Deja de pensar que los demás pueden herirte y empieza a sentir con intensidad.

Acuario

Acuario es el undécimo signo del zodiaco y está regido por el planeta Urano. Corresponde a las personas nacidas entre el 20 de enero y el 18 de febrero. El arcángel Uriel tiene un mensaje especial para este signo. Este día será brillante en el ámbito laboral ya que podrás resolver diversas situaciones que se presentan para romper el equilibrio. Pese a esto, estarás rodeado de la energía negativa de ciertas personas tóxicas. Busca una manera de alejarte de esta cuestión.

Estos consejos pueden ser de ayuda para resolver ciertas dudas que dan vuelta por tu cabeza. Imagen de Pexels.

Piscis

Es un signo de agua y su planeta regente es Neptuno. Piscis está asociado con las personas nacidas entre el 19 de febrero y el 20 de marzo. El arcángel Azariel tiene unas sabias palabras para este signo. Te encuentras en una situación estancada, pues parece que no has superado el pasado, pues comparas a todos con ese alguien que tanto daño te hizo. Suelta los recuerdos y las vivencias, pues no estás viviendo con plenitud.