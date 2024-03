El mensaje del ángel de la guarda para este 17 de marzo para Cáncer, Leo y Virgo

Existe un extenso abanico de culturas, tradiciones mitológicas y religiones que son fieles creyentes de los ángeles de la guarda. Estos son considerados como figuras protectoras enviadas por Dios para velar y cuidar a una persona a lo largo de su vida, e incluso en el momento de su muerte. Las interpretaciones que existen de estos seres divinos pueden variar de una religión a otra, de una cultura a otra.

Algunos relacionan esta cuestión con los signos del zodiaco y la astrología. Cada signo tiene un ángel asignado que lo dirige y lo ayuda. En este sentido, traemos el mensaje que estas figuras le dedican este domingo 17 de marzo a Cáncer, Leo y Virgo . Presta atención a las sabias palabras que envían, pueden ser interpretadas como una luz que ilumina el camino de las tinieblas.

A continuación, palabras para Cáncer, Leo y Virgo. Imagen de Freepik.

Cáncer

Este signo está asociado con aquellos nacidos entre el 21 de junio y el 22 de julio. Los cancerianos suelen ser compasivos, intuitivos y emocionales, aunque por momentos también pueden ser retraídos y sensibles. El ángel Muriel tiene algunos consejos para Cáncer. Te encuentras en un momento de tensión laboral porque estás sumergido en un ambiente tóxico de tensión. Es importante que busques salir a respirar y tomar aire, en la medida que puedas. Si tienes la posibilidad, aléjate de las personas que te hacen mal.

Leo

Leo es el quinto signo del zodiaco y está asociado con las personas nacidas entre el 23 de julio y el 22 de agosto. Por lo general, son líderes naturales y les gusta destacarse en lo que hacen. El arcángel Miguel tiene un mensaje especial para este signo. Es momento de que sientas orgullo por todo el camino que has recorrido y todos los objetivos que has cumplido en el último tiempo. Has logrado mostrar tu lado resolutivo y eso traerá recompensas tarde o temprano.

Estas figuras celestiales pueden guiar tu camino hacia el bien. Imagen de Pexels.

Virgo

Virgo está asociado con aquellos nacidos entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre. Los virgo son conocidos por ser analíticos, prácticos, perfeccionistas y trabajadores. El ángel Rafael tiene unas palabras sabias para este signo. En las últimas semanas has estado tan ocupado con tu trabajo que has descuidado a tu familia y amigos, pero la situación no puede seguir así. Intenta dedicar tiempo a tus seres queridos y verás que te sientes mucho más feliz y tranquilo.