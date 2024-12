El trucazo casero para sacar las manchas de grasa de la ropa

Cuando se trata de la limpieza de la ropa hay que tener especial cuidado con algunas prendas. Pero además a veces hay manchas de grasa y aceite que no se van con un simple lavado en la lavadora y requieren de un tratamiento aparte para que desaparezcan de las fibras de tela. En esta nota te contaremos algunos secretos.

Manchas de grasa

En el caso de que tu prenda se manchó con grasa, un gran truco que no falla es espolvorear talco sobre la mancha. Se deja actuar durante un día y luego se sacude. Se recomienda no frotar para que no se pueda esparcir la grasa por el resto de la fibra. Después realizar el lavado habitual en la lavadora. En tejidos aterciopelados se recomienda usar sal.

Otra excelente opción para desprenderse de este tipo de manchas es el bicarbonato de sodio. Se espolvorea sobre la prenda y se deja reposar. Después hay que frotar con un cepillo. Hay que repetir el proceso hasta que desaparezca y agregar jabón de platos. Este producto es muy eficiente para este objetivo.

Una mancha difícil, pero que se va. Fuente: Shutterstock.

La tercera opción de limpieza es mezclando una parte de vinagre con dos partes iguales de agua. Se remoja la prenda en esa solución, se deja actuar y se enjuaga. Finalmente, se puede aplicar jabón y se introduce la prenda en la lavadora. Los resultados serán sorprendentes y las prendas lucirán como nuevas.

También el agua oxigenada es otro producto del botiquín que no falla para este cometido. Conocida como peróxido de hidrógeno, permite oxidar y romper los enlaces de las moléculas que se encargan de darle color a las manchas. Solo se recomienda usar en prendas blancas porque termina quitando el color.

Más trucos