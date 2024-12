La divertida reacción de Sol Pérez al ver la cara de su bebé y descubrir el parecido con su marido

Sol Pérez tuvo una divertida reacción al contar que su bebé tiene la misma cara que el padre. La modelo y abogada será mamá por primera vez con su marido Guido Mazzoni. Según reveló anteriormente en el programa Cortá por Lozano, Sol confesó que iba a tener un nene y que se llamará "Marcos".

Actualmente, Sol Pérez se encuentra transitando su quinto mes de embarazo y aquí es donde reveló que su hijo en camino es parecido al esposo, al respecto opinó "Me quiero matar".

Sol Pérez transita su quinto mes de embarazo junto a Guido Mazzoni. Foto: Archivo

En cuanto a esto, Sol dijo "Es el clon de Guido. ¡Me quiero matar! Antes se peleaba, le decía que era igual a mí, pero esta semana me mostraron la carita completa y digo ‘es igual a Guido". Además, también contó que el bebé fue buscado "Teníamos ganas de que venga. Yo tenía el objetivo de ser mamá. Toda mi vida para ser mamá", dijo.

Además, la panelista y modelo continúo contando el entusiasmo que tiene por la venida del pequeño al mundo, dijo que tiene una foto y que "Cuando me levanto veo la foto. ¡Soy una babosa! ¡Tengo la carita!". Estas declaraciones se dieron en el marco del programa de Juana Viale.

Sol Pérez contó que el bebé fue buscado junto con su esposo. Foto: Archivo

Por otro lado, Sol Pérez contó que uno de los momentos más difíciles de su embarazo ha sido lidiar con los cambios del cuerpo, sobre todo de los pies. Además contó que "los primeros tres meses me pasaba que a las ocho me apagaba. Era como ‘hasta acá llegué’. Me sentaba y era ‘no doy más’.