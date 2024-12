Netflix: la serie coreana con una historia de amor atrapante que está entre lo más visto

Netflix es una de las plataformas repleta de series coreanas. Este tipo de historias adquirieron fama a nivel mundial, y hoy el K-Drama es uno de los géneros más consumidos. Esto se debe a que sus personajes siempre son interesantes y sus tramas son adictivas.

Esto sucedió con Woo, una abogada extraordinaria. Esta es una miniserie con 16 capítulos y que obtuvo tanta aceptación por parte del público que podría tener una segunda temporada. Woo, una abogada extraordinaria logró lo que muy pocas series han podido y es que casi ha alcanzado el 100% en valoraciones.

La historia detrás de esta serie

Al 97% le gustó esta serie. Foto: Netflix.

Esta serie de Netflix tiene como protagonista principal a Woo (Park Eun Bin), una mujer diagnosticada con autismo pero que posee un coeficiente intelectual de 164. Ella tiene una mente brillante ya que todo el tiempo tiene ideas creativas, lo que la ayuda a destacar en su trabajo.

Sin embargo, la condición de Woo muchas veces la complica. Ella debe interactuar con muchas personas y eso representa un gran desafío para ella. Esta serie de Netflix tiene la intención de mostrar la inclusión dentro de personas con Asperger en ámbitos profesionales y la importancia de tener un entorno laboral estable.

Esta serie de Netflix fue dirigido por Yoo In-sik. Foto: Archivo.

Otras de las cuestiones que más llamó la atención de Woo fue su relación amorosa. La protagonista inicia un romance con Kang Tae Oh, interpretado por Lee Jun Ho, un actor que tiene una gran trayectoria en la industria. Algunas de sus obras son King the Land, Solo amor, The Red Sleeve Cuff, entre otras.