Walmart lanza una oferta sorprendente por este smart TV de 100 pulgadas

Si estás en la búsqueda de un smart TV que brinde una experiencia visual única, quizás deberías aprovechar esta oferta de Walmart. El supermercado de Estados Unidos comenzó con Walmart Deals y eso significa que podrás encontrar las mejores oportunidades, pero solo por tiempo limitado.

Las características de este producto en oferta

Esta vez, Walmart ofrece el smart TV Hisense de 100 pulgadas con tecnología ULED 4K a un precio inimaginable. Además, este es un televisor que cuenta con la última tecnología LED, lo que significa que las imágenes tendrán más brillo, contraste y color. Pero otra característica a destacar es su resolución 4K.

Hisense es una marca alternativa, es decir, más económica, pero con una calidad única. Foto: Archivo.

Otras de las ventajas de este producto es que cuenta con Google TV. Esto te permite descargar aplicaciones como Netflix, Disney +, Amazon Prime, y videojuegos. Su pantalla de gran tamaño te permitirá disfrutar de los mejores videojuegos y ver hasta los mínimos detalles en partidos deportivos.

La oferta es parte de Early Access, un acceso anticipado que solo pueden gozar los miembros de Walmart Plus y sirve para acceder a las ofertas antes que nadie. Si no eres parte de Walmart Plus puedes hacer una prueba gratuita por 30 días, y si estás a gusto con el servicio, puedes escoger un plan.

Hisense se ha centrado en ofrecer una nitidez en los detalles y en la representación fiel de los colores, haciendo que las imágenes se sientan más realistas. Foto: Archivo.

El precio de oferta de este televisor es de $2198 USD mientras que su precio original es de $2998 USD. Esto significa que ahorrarás hasta $800 USD. Este smart tv tiene un diseño elegante perfecto para colocar en cualquier parte de tu hogar. No esperes mucho tiempo y disfruta de tus series y películas favoritas a otro nivel.