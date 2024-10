Marcela Tauro deslumbró a sus seguidores posando en traje de baño

La periodista Marcela Tauro compartió en su cuenta de Instagram una imagen que se llevó la mirada de todos sus seguidores por su deslumbrante figura a los 59 años. La mujer disfrutó de un fin de semana de relax con sus amigas en San Antonio de Areco y lució una bikini roja bajo los rayos del sol.

En la imagen de Instagram, Marcela Tauro, se mostró libre posando con su malla roja y una copa de champagne sobre la mesa. "Tarde de sábado en Areco", escribió Tauro en el posteo de la red social. Los mensajes de sus seguidores fueron puros elogios: "Diosa", "Estás muy linda", "Mujer hermosa", "Lomazo", "Diosa total”. señalaron algunos.

La periodista de Intrusos está feliz y se mostró brindando tras haber ganado el Martín Fierro como mejor panelista por su trabajo en el programa que se emite por América TV. Luego de ese momento inolvidable, Marcela Tauro se emocionó al aire y dedicó unas tiernas palabras.

Disfruta de un descanso. Fuente: Instagram.

"Estoy convencida de que esto es obra de mi mamá. Ella partió el año pasado, y este me nominaron dos veces y me los dieron. A ella le hubiese encantado. Estoy agradecida con el canal donde trabajo hace más de 20 años, a la productora ejecutiva Ana Laura Guevara, que me banca en todo, a Julián León. No quiero nombrar porque uno se olvida de su gente, pero también se lo dedico a los chicos de producción, a los de vestuario, a los de sonido y a los de edición. Sin ellos no podríamos trabajar, y me apoyan siempre", señaló Marcela Tauro en Instagram.

En este momento Marcela Tauro disfruta de su vida de soltera a un año de haber anunciado su ruptura con Martín Bisio con quien mantuvo pareja durante siete años. Lo cierto es que por ahora se la ve muy feliz disfrutando un descanso con sus amigas y brindando por la vida.