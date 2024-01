IA muestra cómo sería Gwen Stacy de la película Spider-Man en la vida real

La Inteligencia Artificial no deja de sorprender a todos los internautas. Mes a mes, la IA ha mejorado y cada vez es más difícil diferenciar lo real de la ficción. En el último tiempo, la Inteligencia Artificial ha convertido personajes de películas y series en personas reales como es el caso de Gwen Stacy de Spider Man.

Marvel ha experimentado una nueva manera de contar la historia del superhéroe arácnido, Spider Man. En películas como Spider Man: Into the Spider Verse y Spider Man: Across the Spider Verse, hay un sinfín de personajes que han logrado capturar la atención de todos los fanáticos.

Gwen también fue picada por una araña radioactiva. Foto: Archivo.

Pero uno de ellos ha logrado llevarse las miradas de todos. Se trata de Gwen Stacy. En muchas otras películas, el personaje de Gwen aparece como la novia de Peter Parker pero en este universo animado, la joven aparece como una heroína arácnida muy amiga de Peter.

La gran belleza de Gwen ha hecho que muchos se pregunten cómo luciría si fuera una persona real. En estas películas, la joven aparece con cabello rubio, corto e increíbles ojos azules. Su traje es de color negro con algunos detalles en blanco. Además utiliza una parte del traje para cubrir su cabeza.

La recreación hecha por la IA

Gwen Stacy creada por la IA. Foto: Instagram.

La Inteligencia Artificial logró captar la esencia de este personaje y le dio vida en tan solo unos segundos. En las imágenes se puede ver cómo sería Gwen Stacy si fuera parte del cast para el live action de Spider Man. Las imágenes se hicieron virales en pocas horas y recolectaron más de 5 mil likes.