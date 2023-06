Taylor Swift vivió un tremendo blooper en medio de un concierto

Estos días, Taylor Swift ha sido el blanco de atención y esto tiene que ver con diversos motivos. Uno de los temas principales es que salieron a la venta las entradas de sus próximos shows en Latinoamérica, así que millones de fanáticos hicieron filas virtuales para obtener sus tickets. La otra razón, por la que la cantante ha estado en el foco de discusión es un poco más insólita, porque al parecer vivió un insólito momento en uno de sus últimos shows.

La artista comenzó su gira mundial 'The Eras Tour' el 17 de marzo en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. Desde aquél día, la intérprete de 'I Knew You Were Trouble' se encuentra sumergida en una serie de recitales a lo largo de Estados Unidos, para luego pasar por México, Argentina y Brasil. En este contexto, en los últimos días ha estado viviendo situaciones surreales y un tanto atípicas.

Taylor Swift se encuentra realizando su sexta gira de conciertos 'The Eras Tour'. Foto de Getty Images.

Swift es sumamente profesional, así que ningún obstáculo la detiene a llevar a cabo sus shows, de hecho en dos oportunidades realizó la performance bajo la lluvia. El fin de semana pasado vivió otro blooper, cuando estaba cerrando los shows en el Soldier Field en Chicago. Al parecer, la artista se encontraba arriba del escenario interactuando con el público, hasta que sin querer se tragó un insecto, así que empezó a toser.

"El show debe continuar", es el lema de Taylor Swift, así que no le teme a las adversidades. Imagen de Twitter.

En este contexto, Taylor se cubrió el rostro y se dio vuelta para intentar pasar el momento y le contó a sus fans. "Me acabo de tragar un insecto. Lo siento mucho", expresó mientras tosía para poder reponerse del desagradable momento. Una vez que pudo continuar hablando con la audiencia comentó entre risas: "Bueno delicioso", y preguntó si alguien había visto lo sucedido, así que sus seguidores comenzaron a reír y la aplaudieron.

Acto seguido, Swift comentó: "Esto volverá a suceder esta noche. Hay tantos errores. Hay 1.000 de ellos". Al parecer, unos minutos antes la estadounidense había tenido un problema con el micrófono cuando intentó cantar 'Lover'. Sin embargo y a pesar de las adversidades, Taylor continuó con el show y sus fans quedaron felices. Obviamente, el blooper con el insecto quedó grabado por las cámaras de sus seguidores así que el video se multiplicó rápidamente en las redes sociales.