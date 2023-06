Con pocos productos, así puedes limpiar las manchas de sudor de las axilas

Las manchas de sudor en la zona de las axilas puede ser la verdadera pesadilla de cualquier persona que quiere usar su ropa favorita. Ya sea por el mismo sudor como por el uso de un desodorante inadecuado para la piel de cada persona, con el tiempo se crean estas manchas amarillentas que se notan desde cualquier punto de vista. Pero, si las tienes, no te preocupes, puesto que tiene solución, y es un nuevo truco de limpieza.

Gastón, creador del canal de trucos de limpieza para el hogar “De Casa Style” realizó un video en el cual reveló el secreto para quitar, completamente, las manchas de sudor de las remeras. “¡Dale una nueva oportunidad a esa prenda que ya guardaste o estás por tirar!”, escribió el creador de contenido en la descripción del video de Instagram que recibió casi 400 mil “me gustas”. A continuación, revelamos el truco.

Ingredientes a necesitar:

Jabón blanco

Bicarbonato de sodio

Sal

“Agua oxigenada de 40 volúmenes en formato crema (es la que se usa para teñir pelo)”, aconseja el experto en limpieza.

Paso a paso:

Lo primero es enjabonar las prendas en un recipiente grande

Agrega un poco de bicarbonato de sodio y de agua oxigenada en crema en la zona de las axilas

y de agua oxigenada en crema en la zona de las axilas Frota con un cepillo para que los productos penetren la fibra de la prenda

Luego, tapa la ropa con una bolsa y deja que los productos actúen por aproximadamente 4 horas

Una vez más, pasa el cepillo para, finalmente, lavar la ropa en la lavadora.

“Si tenés dudas, probá primero con una remera que esté viejita y no uses! Yo probé el tip con muchas remeras de color y funcionó como lo ves en el video. Probé también muchos otros tips, ¡pero este es el que más satisfecho me dejó!”, advierte el experto en limpieza en la leyenda del posteo de Instagram que se hizo viral.

Entre los comentarios, los usuarios aseguraron que el truco también les funcionó a ellos. “Efectivamente. Lo hice y funciona. En blanco también. Gracias por estos datos”; “Y oxigenada de 20 también! Salvé todas las camisas de trabajo de mi marido, no solo saqué esa dureza que deja la acumulación de los desodorantes, si no las manchas renegridas. Me hice fan de este método cada vez que descubro una remera o camisa en ese estado”; “Aunque no lo crean el wd-40 remueve la mancha de desodorante y al ser un aceite tan delgado se puede lavar de forma normal con el jabón de ropa que usas habitualmente”, se podía leer entre los comentarios.