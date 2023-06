La canción de Rosalía que suena en una importante escena de ‘The Flash’

A sus treinta años, Rosalía tiene al mundo del espectáculo a sus pies. La joven que siempre soñó con ser artista, se graduó con honores de la Escuela Superior de Música de Cataluña, gracias al lanzamiento de su álbum debut “Los Ángeles” (2017), en colaboración con Raul Refree, y, más tarde, “El Mal Querer” (2018), el material producido por El Guincho que la catapultó a la fama por fusionar lo propio del flamenco con la música pop y los ritmos urbanos contemporáneos.

“Malamente” y “Pienso en tu mira’” fueron los temas de “El mal querer” que no pararon de sonar, consiguiéndole a Rosalía sus primeras nominaciones, y estatuillas ganadas, a los Grammy y Grammy Latinos. Desde entonces, su carrera voló hacia lo alto, incursionando en el reggaetón, el merengue, las baladas, tanto en español, catalán e inglés. Y, luego llegó “Motomami”, su segundo álbum de estudio con el que rompió récords y se volvió aún más internacional.

ROSALÍA HA CONQUISTADO LA INDUSTRIA AL FUSIONAR EL FLAMENCO DE SU TIERRA CON LA MÚSICA URBANA. FOTO: INSTAGRAM @ROSALIA.VT

Pero la música no es el único arte al que se dedica “la Rosalía”. Por supuesto, es el central en su carrera, pero no el único. Pues, en 2019, la compositora tuvo un cameo en “Dolor y Gloria”, película dirigida por Pedro Almodóvar. Y su relación con la actuación no terminó allí, puesto que, después, grabó junto a Billie Eilish “Lo vas a olvidar”, un tema que formó parte del soundtrack de “Euohoria”, la exitosa serie de HBO.

En los últimos días, la pareja de Rauw Alejandro ha sorprendido a su público con su voz en otro filme del que todo el mundo está hablando: “The Flash”. La película de DC, dirigida por el argentino Andy Muschietti, se estrenó en las salas del mundo el 15 de junio, por lo que los espectadores siguen descubriendo algunas curiosidades de la grabación. Sobre todo, fue la “aparición de Rosalía” la que impactó a sus fanáticos y a los hispanohablantes. En ese contexto, te contamos cuál fue la canción elegida y el momento en el que sale a escena.

EL REENCUENTRO ENTRE FLASH Y SU MADRE, MIENTRAS SUENA ROSALÍA DE FONDO. FOTO: LA VANGUARDIA / THE FLASH

¿Por qué eligieron a Rosalía para el soundtrack de ‘The Flash’?

El director de “The Flash”, su hermana y productora de cine, Barbara Muschietti y Maribel Verdú, actriz que interpreta a la madre del protagonista, dieron una entrevista para “Los 40”, en la que revelaron la elección de Rosalía como parte del soundtrack de la cinta. Concretamente, se trata de la canción “Si tú supieras compañero”, que forma parte del E.P. “Los Ángeles” y suena cuando Barry Allen (Ezra Miller) se reencuentra con su madre, intentando corregir el pasado para salvarla.

En la entrevista, Andy cuenta que, al tener a la actriz española como madre del protagonista, querían reivindicar sus raíces con una canción emotiva que tuviera que ver con la historia. “Cuando escuché esa canción por primera vez, me pasó algo adentro y dije ‘Esto es bellísimo; hay que ponerlo en algún lado”, revela el cineasta. Por su parte, Maribel señaló que fue Muschietti quien le mostró la obra de Rosalía, con el deseo de ponerla en el filme: “Tú sabes que yo no sabía quién era Rosalía hasta que llegó el ‘dire’. Te estoy hablando de hace años; no era la Rosalía de ahora”.

En seguida, Andy confiesa: “Te digo que es una cosa del destino porque la canción, extrañamente, habla de alguien que está buscando a alguien. Es como que está hablando de esta relación madre e hijo, de alguien que corre y corre, y se da la vuelta al mundo hasta encontrarla. Es una canción que parecía estar hecha para la película”.

Qué otras canciones en español suenan en ‘The Flash’

Rosalía no es la única artista hispanohablante que forma parte del soundtrack de ‘The Flash’, puesto que, además, Natalia Lafourcade aparece con “Piensa en mí”.