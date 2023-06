Recostada, Belinda deja boquiabiertos a los internautas con su belleza de otro planeta

Después de su separación con Christian Nodal, Belinda se enfocó cien por ciento en su carrera profesional. Dejando de lado las polémicas, la joven artista prefirió centrarse en su regreso a la pantalla chica y a la música, tras varios años alejada de la escena. Es así que la vimos interpretar a África en la serie española de Netflix “Bienvenidos a Edén”, en la primera y segunda temporada.

En cuanto a lo musical, bien sabemos que, en su juventud, Belinda sacó hitazos como “Ángel”, “Luz sin gravedad”, “Bella traición” y “Lo siento”, entre tantos otros. No obstante, en la última década la cantante no había tenido tanto alcance musical como antes. Aún así, el último año, la artista de 33 años resurgió en el plan musical al lanzar “Edén”, la canción oficial de la serie de Netflix, y otros temas que se hicieron populares como “Las 12”, con Ana Mena y “La niña de la escuela”, con Lola Índigo y Tini.

BELINDA TIENE MÁS DE 16 MILLONES DE SEGUIDORES EN INSTAGRAM. FOTO: @BELINDAPOP

Lo que sin dudas ha permanecido como un patrón en su vida es el modelaje. Pues, Belinda tiene un rostro tallado por los dioses y una figura envidiable. Por esta razón, son varias las firmas que piden trabajar con ella para que las promocione en sus redes sociales. Sobre todo en Instagram, plataforma en la cual tiene más de 16 millones de seguidores y mucha interacción por el contenido que sube.

Precisamente, uno de sus más recientes posteos sobrepasó los 700 mil “me gustas”, ya que, en ella, Belinda modelaba como toda una profesional para la firma de jeans Levy. “The eyes Chico they never lie”, escribió la protagonista de “Amigos x Siempre” citando a la icónica frase que dice Al Pacino en “Scarface” (1983), el clásico film de Brian de Palma. Dicha frase, en español, significa “Los ojos, Chico, ellos nunca mienten”.

LA CANTANTE MEXICANA MODELÓ PARA UNA CAMPAÑA DE LA MARCA DE JEANS LEVI. FOTO: @BELINDAPOP

En los comentarios del posteo de Instagram, sus fanáticos halagaron la belleza de la artista con mensajes como los sigueintes: “Cierto que parece modelo de alta costura..! ella estaba perfecta para ser una modelo de victoria secret”; “Así le quedaba sus pantalones a mis Barbies”; “¡Increíble!”; “Qué hermosaaa”; “El verdadero PODRANNNN”; “La Princesa del Pop Latino”; “Pero… madre del amor hermoso! pisotéame la cara, por favor!”; “Es hermosa duele al que duela”; “Fuegoooooooo”; “Icónica tu”; “si me compro unos así, me garantizan que me vea igual de bella que Beli”.