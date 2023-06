Natti Nattasha cuenta cómo es llevar una relación a distancia con Raphy Pina

En 2021 Natti Natasha hizo pública su relación con un reconocido productor musical de la industria del reggaetón, Raphy Pina. Luego, la pareja anunció que esperaban su primera hija juntos, pero tiempo después el empresario fue condenado a cumplir una sentencia de 41 meses en prisión por posesión ilegal de armas. Recientemente, la cantante contó su experiencia sobre cómo es llevar una relación a distancia.

Natti Natasha es una reconocida cantante del género urbano. Imagen de Pina Records.

La intérprete de 'Algarete' participó en una entrevista con 'People en Español' y allí reveló que mantiene comunicación con su prometido frecuentemente. Si bien confesó que es muy difícil no poder ver a su pareja todos los días, no le ha quedado otra que acostumbrarse a esta nueva realidad. "Ha sido un reto no verlo, no sentirlo todos los días, pero hemos buscado una manera de dejarnos sentir. La distancia nos ha vuelto más cercanos", expresó Natti Natasha.

La estrella de la música urbana contó que la comunicación es libre, dentro de los límites permitidos, así que se ha acostumbrado a comunicarse mediante correos electrónicos. En este sentido agregó: "Lo visualizo más como las cartas de los tiempos de antes para que sea más romántico, y es un lado que no habíamos experimentado el uno del otro". En algunas ocasiones, Natti pone al teléfono a su pequeña hija Vida Isabelle, para que esta hable con su padre y lo pueda escuchar.

Raphy Pina y Natti Natasha posan con Vida Isabelle, su primera hija juntos. Imagen de Instagram @queenvidaisabelle.

Según confesó al portal digital, la distancia les ha servido para fortalecer el vínculo, todo lo contrario de lo que le sucede a otras parejas. Por esta razón, ha tenido que aprender a vivir la relación de manera diferente e incluso ha tenido que probar su propia fortaleza como mujer independiente y como madre. A pesar de las dificultades, la cantante reveló que lo considera como un reto para aprender de sí misma.

Por otro lado, Natti Natasha habló sobre las diferencias de su vida en el pasado y ahora: " Antes de un show íbamos el y yo, y él era quien me acompañaba y me decía: 'You can do this' (Puedes hacerlo). Quizás ahora me lo tengo que imaginar: 'Él, en este momento, me diría esto, y yo sé que ambos queremos este resultado, así que déjame hacerlo'". En la actualidad, su hija Vida es uno de sus pilares fundamentales y quien le da fuerza para motivarse y tener ganas de seguir adelante.