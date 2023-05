Catherine Fulop es, sin lugar a la menor duda, una de las artistas más queridas de la Argentina. Si bien es venezolana, desde hace años vive en nuestro país y es aquí donde ha desarrollado una gran carrera artística. En la TV brilló en reiteradas oportunidades con sus actuaciones.

Las fotos de Catherine Fulop en microbikini que revolucionaron la red

En Instagram, cuenta con más de tres millones de seguidores que están cautivados con el contenido diario que comparte. En la red social sube imágenes de los bellísimos looks que elige, de sus entrenamientos y en este momento, de sus soñadas vacaciones en Punta Cana.

Recientemente, compartió unas fotos en microbikini que revolucionaron la red. "Playa y relax", escribió junto a las imágenes que se llenaron de mensajes y 'me gusta' casi al instante.

Catherine Fulop

"Impecable", "La más bomba de todas. Única reina", "Tan hermosa en todo sentido", "Bella", "Excelente", "Sin palabras, no hay cómo describirte", "Chama tu tienes el secreto de la juventud, compártelo", "Demasiado diosa" y "La mujer que se burla de su edad con esfuerzo disciplina y ese cuerpazo", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer junto a las imágenes.

Algunos días atrás, Fulop celebró sus 58 años y reconoció: "A todos gracias por tanto amor, a mi esposo, mis hijos, mi mamá, mis hermanas, cuñaitos, mis amigas bellas contenedoras, sobrinos, amigos hermanos de la vida. Estoy feliz de la mujer que hoy en día soy y en parte es gracias a ustedes, me hacen mejor persona cada día; sin todas las caídas, tropiezos que he tenido y en la que cada uno de ustedes me ha ayudado a levantarme, no hubiese aprendido nada de esta vida".