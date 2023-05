¡Fueron inolvidables! Estos fueron los mejores crossover de Disney

A lo largo de los últimos años, Disney se ha destacado, entre otras cosas, por cruzar con éxito los universos de sus distintas series. Hannah Montana, Phineas and Ferb y Los Simpson son algunos de los programas que tienen los mejores crossover que se recuerden.

1. Es tan Hannah Montana en Acción

Conocido en inglés como That's So Suite Life of Hannah Montana, se trata del primer crossover en el que Disney decidió “cruzar” 3 series distintas de su creación.

A la serie protagonizada por Miley Cyrus se sumó Es tan Raven (That's So Raven) y Zack y Cody: Gemelos en acción (The Suite Life of Zack & Cody).

El crossover se emitió por primera vez en julio de 2006 con un especial de 3 episodios. Luego, el mismo fue transformado en película, aunque solo para televisión.

2. Los Hechiceros a Bordo con Hannah Montana

El éxito de Es tan Hannah Montana en Acción fue tal que Disney comenzó a prestarle cada vez más atención al crossover como opción creativa. Apenas unos años más tarde después de este, la compañía decidió apostar una vez más por el género y lo hizo nuevamente de la mano de la serie protagonizada por Miley Cyrus.

El resultado de esto fue Los Hechiceros a Bordo con Hannah Montana (Wizards on Deck with Hannah Montana), crossover que incluía también a Los hechiceros de Waverly Place (Wizards of Waverly Place) y, una vez más, a Zack y Cody: Gemelos en acción (The Suite Life on Deck).

También como trilogía de episodios, este crossover llegó a las pantallas de todo el mundo en julio de 2009.

3. Phineas y Ferb: Misión Marvel

En 2009, The Walt Disney Company sorprendió al mundo con la noticia de que compraba Marvel. Apenas unos años más tarde, este "crossover financiero" tuvo su correlato en la pantalla chica de la mano de Phineas y Ferb y varios superhéroes.

También conocido como Phineas and Ferb: Mission Marvel, este curioso cruce lleva a Phineas y Ferb a cruzarse con personajes como Spider-Man, Iron Man, Thor y El Increíble Hulk. Fue tan solo un episodio que se estrenó en agosto de 2013.

4. Maggie Simpson en El despertar de la siesta

Este es uno de los crossover más recientes de Disney. Para pruebas, basta con observar que está compuesto por 2 universos que, hasta hace unos pocos años, no pertenecían a la famosa compañía de Micky Mouse: los de Los Simpson y Star Wars.

Maggie Simpson en El despertar de la siesta (The Force Awakens from Its Nap) es un corto de unos 3 minutos de duración que se puede ver en plataformas de streaming como Star Plus y Disney Plus. Fue estrenado el 4 de mayo de 2021 con motivo del Día de Star Wars.