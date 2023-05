Anuel insiste con Karol G y las redes no perdonan

Anuel reapareció en las últimas horas en uno de sus shows y alzando un cartel haciendo mención a Karol G y qué dio qué hablar. El cantante tuvo hace poco a su primer hijo con su ex novia, Yailin continúa lanzando indirectas queriendo llamar la atención de La Bichota lo que ha generado un efecto rebote en Twitter puesto qué varios fans de ella le piden que ya 'la suelte'.

Un pendejo que estaba en una relación estable que cago a la mina, se burló y permitió que la otra se burle también. Y después de que la ex lo superó y entró a otra relación se le antojo querer volver con ella

Ah pero como es anuel no pasa na uD83DuDC4DuD83CuDFFC https://t.co/055F1LrWdU — vieja maraca (@giulianalotti_) May 26, 2023

En el marco de su tour 'Legends never die', Anuel centró sus ojos en una llamativa cartulina qué rezaba 'Perdonalo bebecita' a lo qué automaticamente lo agarró y sonrió sobrando el momento pero sucede qué en redes rapidamente lo convirtieron en tendencia y la lluvia de críticas hacia el no tardaron en llegar cómo fue por ejemplo el caso de @giulianalotti_ quién twitteó: "Un pendejo que estaba en una relación estable que cago a la mina, se burló y permitió que la otra se burle también. Y después de que la ex lo superó y entró a otra relación se le antojo querer volver con ella ah pero como es anuel no pasa na", expresó enfurecida la user quién fue contando la historia amorosa de Anuel y la tormentosa etapa qué ha vivido Karol quién hoy está con Feid.

Anuel le responde a una fanática sobre la posibilidad de un regreso con Karol G



"Ya mismo mami, eso ya mismo va a pasar, ella no lo sabe, pero, eso va a pasar pronto" pic.twitter.com/3A1AyYImPw — L E G E N D uD83DuDC79 A N U E L (@legendanuel) May 27, 2023

Otro de los momentos qué en este caso retrató @legendanuel fue el instante preciso en el qué Anuel luego de abrazar a una fan qué se le tiró encima y esta le consultó por la posibilidad de volver con Karol G a lo qué respondió "Ya mismo, eso ya mismo va a pasar, ella no lo sabe pero eso va a pasar pronto", se lo oyó decir en medio del escenario mientras bajaba a la joven.

Mientras que Anuel gozaba, Feid recurrió a compartir el cartel qué agarró el rapero y quiso saber la opinión de sus fanáticos frente a aquel accionar del ex novio de La Bichota.

"¿Opiniones de esto?", twitteó @esfeid quién automaticamente recibió centenares de respuestas cómo: Anuel el tóxico qué vuelve, cuándo te ve feliz y a toda madre... por favor no sean Anuel / Pena ajena / Amigo no le de mente esa beba es suya / Borderline / Hashtag soltar...

Chari.