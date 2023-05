¿Karol G le respondió a Anuel AA?

Desde que Anuel AA terminara su relación con Yailin “la más viral”, con quien se separó poco tiempo antes de que la dominicana diera a luz a la hija en común que concibieron, el cantante ha enviado mensajes ocultos a Karol G, con quien en 2021 anunció que se separaba luego de tres años de noviazgo.

Asimismo, hace unos días, el puertorriqueño ha lanzado también un ataque contra el cantante colombiano Feid, que se especula sería el nuevo novio de “La Bichota”. Si bien la intérprete de “TQG” dio a entender que su relación con Anuel AA había quedado enterrada borrando todas las fotos que tenía de él en sus redes sociales, y se mantuvo al margen de las indirectas que le mandaba el papá de Cattleya, ahora al parecer ha decidido a responderle.

Tras su separación con Yailin, Anuel AA le ha enviado varias indirectas a Karol G.

Y es que Carolina Giraldo Navarro, verdadero nombre de la cantante colombiana, le ha enviado a su ex novio lo que pareciera un mensaje muy claro. A través de sus historias de Instagram, la colombiana compartió una serie de videos donde se la ve disfrutando de su participación en el “Tiny Desk Concert”, del canal de YouTube “NPR Music”, donde interpretó temas de su último disco.

En un momento de su presentación, la cantante cantó uno de sus últimos sencillos, “Gucci los paños”, cuya letra parecería estar dedicada a Anuel AA, quien desde hace varias semanas viene coqueteando a la colombiana con ganas de volver a retomar la relación de novios que tenías.

Aseguran que la letra del sencillo "Gucci los paños" de Karol G está dedicada a Anuel AA.

Sin embargo, al parecer, a la colombiana ya no le interesa volver con el puertorriqueño y lo deja bien en claro con la letra del tema. "Te fuiste y ya yo te olvidé// Eso es lo que hoy te mata// Y así como te quise ayer// Hoy ya no eres una persona grata// "Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera// Pero yo no soy cualquiera", dice la canción de Karol G.

Cabe destacar que una de las cosas que llamó la atención fue que “La Bichota” restringió todos los comentarios de su cuenta de Instagram, tratando de dar a entender que quiere mantenerse al margen de cualquier tipo de provocaciones que puedan surgir a partir de esta situación. Los fans de la cantante aseguran que Anuel AA, lo único que quiere es colgarse de la fama de la colombiana.