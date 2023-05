Surfeando como profesional, Shakira impactó a sus seguidores y robó suspiros

En los últimos meses, se la ha visto a Shakira brillar otra vez. Luego de la escandalosa ruptura con Gerard Piqué, la artista oriunda de Barranquilla volvió a empezar de cero para ser feliz una vez más y enfocarse en la crianza de sus hijos, Sasha y Milan. Por ello es que, el pasado 2 de abril, la cantante de 46 años se marchó definitivamente de España, para radicarse en Miami junto a sus retoños, iniciando, así, un nuevo capítulo en su vida.

Desde que Shakira y sus hijos se mudaron a Miami, las noticias han sido solamente positivas para la artista ícono de América Latina. Pues, ha recibido reconocimientos como el Premio Billboard Mujeres Latinas de la Música a la Mujer del Año. Asimismo, lanzó “Acróstico”, una canción inspirada y dedicada a sus hijos, quienes, además, escribieron algunos versos de la letra y formaron parte de la composición de la melodía. ¡Tan pequeños y llenos de talento!

SHAKIRA, SASHA Y MILAN EMPEZARON DESDE CERO AL MUDARSE A MIAMI. FOTO: CAPTURA VIDEO "ACRÓSTICO"

Pero eso no es todo. Es que Shakira no se ha quedado quieta en todo este tiempo, sino todo lo contrario. La intérprete de “TQG” ha seguido haciendo obras musicales para expresar sus emociones, ya sean de dolor, enojo, alegría y superación, como también, buscó en otros hobbies una vía de escape de la dura realidad que tuvo que atravesar. Por ello es que en el último año la hemos visto practicando varios días a la semana el surf, y, desde que se mudó a Miami, esta actividad tomó mucho más lugar en su rutina.

En un nuevo video que Shakira subió a Instagram, se la ve surfeando como toda una profesional sobre las furiosas olas de Miami. Mientras suena música de reggae, la cantante disfrutaba del día andando en tabla sobre el mar. “Si no hay olas se hacen!”, escribió la icónica cantautora en la leyenda del posteo.

En seguida, sus fanáticos comentaron en Instagram cuán asombrados estaban al verla surfear así. “El día que repartieron los talentos escogieron a Shakira se lo dieron todos”; “Que REGIAAAAAA te ves Shaki. Me estas confirmando lo que siempre he pensado. USA es tu casa y te sienta super bien”; “¡Estás montando la mejor Ola de tu vida! Libertad plena, alegría, amigos y tu verdadera familia junto a ti”; “Una leyenda viviente, eso es Shakira”; “Wow! Habrá algo que no sea capaz de hacer Shakira???”; “Tiene puro talento en todo lo que hace”; “¡REINA, LO HACES TODO!”, decían algunos de los mensajes de los usuarios.