Prepárate para ver a Karol G presumiendo sus curvas de infarto con un vestido ajustado

En los últimos meses, Karol G ha estado en la portada de varias revistas prestigiosas. Luego de la escandalosa sesión de fotos que la cantante tuvo para GQ México, para la cual los editores se pasaron con el retoque, la artista volvió a brillar para otras portadas en las que presumió su belleza, su seguridad y contó varios detalles sobre su carrera.

Precisamente, este martes, la artista de 32 años brilló para la portada de Elle USA y compartió sus imágenes favoritas en Instagram. “Estos días han sido locos, lindos, especiales y las bendiciones y las oportunidades no dejan de llegar. Gracias @elleusa por esta invitación para ser la portada, por estas fotos tan lindas, por la admiración y el respeto y por este día que disfrutamos tanto. Pdta: foto 8 MI FAVORITA! Y la tuya???”, escribió Karol G en la leyenda del posteo.

LA FOTO FAVORITA DE KAROL G. FOTO: ELLE USA

Pero las fotos, en las que Karol G posó con mucha seguridad luciendo atuendos llenos de estilo, no fueron lo único que llamó la atención de sus fans. Pues, la cantante paisa, además, tuvo su propio video de “Life in Lyrics”, en colaboración con la mencionada revista. En un video de pocos minutos, la artista repasó algunas de las frases más icónicas plasmadas en su obra, concretamente, de las canciones de “Ahora me llama” feat Bad Bunny, “Créeme” con Maluma, “Bichota”, “TQG” con Shakira, “TUSA” y “Ay, ¡dios mío!” y “Mientras me curo del cora”.

“Mis letras han ido cambiando sobre el pasado, sobre mi vida, mis experiencias, sobre un difícil momento. Yo simplemente voy y escribo una canción. Esa es la forma en la que conecto con ustedes”, dijo Karol G al hablar sobre todo lo que la inspira para crear su música.

En seguida, Karol G reveló el significado de “Bichota”, palabra que creó para titular uno de sus hits. “La palabra bichota viene de la cultura puertorriqueña. ‘Bichote’, para hombres, es una palabra que se usa para señalar a los vendedores de estupefacientes. Entonces, dije, ‘hagamos una canción sobre una bichota siendo una bichota’. A ella le gusta trabajar duro para sí misma; ella cree en sí misma; crea un movimiento; yo sólo quería crear un diferente significado para esta palabra”.

KAROL G ES UNA DE LAS ARTISTAS LATINAS MÁS EXITOSAS A NIVEL MUNDIAL. FOTO: ELLE USA

El sentido mensaje que Karol G le dedicó a Nina García

En una historia de Instagram, la intérprete de “Provenza” subió una foto con Nina García, la editora en jefe de Elle USA, dedicándole un sentido mensaje. “Por muchos años admiré de lejos a esta mujer, colombiana, profesional de múltiples carreras, especialista en moda, escritora de libros y muchísimas cosas más a las que ha dedicado su tiempo para ser la mujer que es hoy… Sinónimo de lucha, disciplina y constancia. Todo un orgullo para nuestro país, y un role model para nuestra generación”, puso Karol G.

LA ARTISTA ELIGIÓ OUTFITS TOTAL BLACK PARA SU ÚLTIMA SESIÓN DE FOTOS. FOTO: ELLE USA

“Nina García, gracias por este momento, por tus palabras, por la grandeza en las atenciones, por tu profesionalismo y atención en los detalles. Valoré mucho el tiempo y el esfuerzo que invertiste en la preparación y realización de esta portada”, concluyó la cantante en su historia de Instagram.