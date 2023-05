Con un escote pronunciado, Salma Hayek elevó la temperatura de la red

El pasado martes 16 de mayo inició la 76° edición del mítico Festival de Cannes, el cual se extenderá hasta el día 27 del mismo mes, es decir, este sábado próximo. Como en cada año, el festival reúne a las más grandes estrellas de cine, directores y productores, con el fin de estrenar, únicamente ante la crítica, sus futuras cintas. En ese marco es que, a lo largo de la semana, hemos visto fotografías de los mejores vestidos para cada gala, como también nos enteramos acerca de qué películas reciben más minutos de aplausos, como signo de ser superiores.

Fue precisamente el domingo, cuando tuvo lugar la premiere de la nueva y prometedora película de Martin Scorsese, titulada “Killers on the flowers moon”, que algunas de las celebridades más aclamadas a nivel mundial se reunieron. Tal fue el caso de los actores que forman parte del elenco, como Robert De Niro, Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone, y otras superestrellas como Salma Hayek, Cate Blachett y Kirsten Dust, que fueron las invitadas especiales para presenciar el esperado estreno.

LA DIVA FUE ACOMPAÑADA POR SU MARIDO, François-Henri Pinault. FOTO: INSTAGRAM @SALMAHAYEK

Es por eso que, mientras las celebridades modelaban por la alfombra roja del Festival de Cannes, los fotógrafos y la prensa iba eligiendo en quién poner el foco. Y, sin dudas, Salma Hayek fue una de las divas que se llevó toda la atención en la gala. Pues, la actriz de 56 años deslumbró y lució sus curvas con un voluptuoso vestido de seda color violeta, y con volados en la zona de los hombros. No está de más decir que la prenda que eligió la mexicana contaba con un prominente escote que causó sensación en el evento.

Todo el mundo se rindió a los pies de la intérprete de “Frida”, durante y post finalizada la gala. Pues, luego de la premiere, Salma se animó a compartir tres publicaciones en Instagram con varias fotografías de su glamoroso look. “#aboutlastnight en el 76o Festival Anual de Cine de Cannes para el estreno de Killers Of The Flower Moon dirigido por @martinscorsese_ protagonizada por @leonardodicaprio, @lilygladstone & Robert de Niro”, escribió Hayek en la leyenda de dicha red social.

SALMA BRILLÓ EN LA RECIENTE EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CINE CANNES. FOTO: INSTAGRAM @SALMAHAYEK

De inmediato, sus fanáticos dejaron varios comentarios demostrando haber alucinado con la belleza que irradia Hayek a su edad. “No hay nada que fue creado en este o cualquier otro sistema solar que sea más hermoso o perfecto”; “Amiga, estás envejeciendo más joven, ¿qué cereal comes?”; “¿No se parece a Ariana Grande?”; “You always kill it. Tan glamorosa”; “Flawless”; “The most elegant and Giorgio’s women since ever!”, escribieron algunos usuarios de Instagram.