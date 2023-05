Karely Ruíz desafió a sus seguidores con infartantes fotografías

Karely Ruíz empacó sus cosas y se fue rumbo a Guatemala dónde disfrutó de unos días a puros tragos, fiestas y exhuberantes outfits qué fue compartiendo vía Instagram.

Fuente: Imagen @KarelyRuiz

Modo selfie.

Fanática de los espejos, Karely Ruíz subió unas historias de diferentes días en la que se la puede observar con dos atrapantes y mega lookazos, por un lado luciendo una de las grandes tendencias: Top y pollera tubo en color amarronado claro, allí se puede apreciar su esbelta figura y por el otro uno más de noche y que nunca puede fallar es el negro y en su caso optó por un modelo body.

Apostando a más

Pero no han sido los únicos looks en este nuevo destino al qué fue con amigos y Santa Fe Klan si no qué tampoco faltaron las poses en traje de baño cómo la última qué publicó.

"Soy toda tuya amor", reza la descripción de uno de las seguidillas de fotografías que compartió a sus más de 9 millones de followers allí se la vio posando de cuatro formas diversas con un conjunto en tono turquesa.

Su motivo

Sucede qué a diferencia de lo que muchos creen Karely, asistió a Guatemala para hacer la rueda prensa por el tema qué acaba sacar Santa Fe Klan y por la que es protagonista en el videoclip.

Entre periodistas

fuente: Imagen @KarelyRuiz

En medio de su agenda llena de compromisos, Karely estuvo brindando una entrevista en conjunto para diferentes medios internacionales en las qué se llevó todos los por haber ido cok ub vestido total back escotado y unas botas cortas

Chari.