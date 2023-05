No creerás como luce Salma Hayek en su nuevo proyecto para Netflix

Salma Hayek ha tenido un gran año y, todavía, le espera un futuro prometedor. La actriz que debutó en la industria del cine y la televisión a los veinte años, actuando en telenovelas mexicanas, rápidamente escaló a lo alto de Hollywood. Y, con el paso del tiempo, siguió trabajando en diferentes proyectos, desde la actuación hasta en la producción.

Es así que, a sus 56 años, Salma cuenta con una larga trayectoria. El último año, por ejemplo, la actriz veracruzana le puso la voz al personaje animado de Kitty, “patitas suaves” en la segunda película de “El gato con botas”. Además, protagonizó “Magic Mike’s Last Dance” junto a Channing Tatum, y produjo series para el streaming como “Santa Evita”.

Salma Hayek en Black Mirror

Como si todo esto fuera poco, hace unas semanas Netflix anunció el lanzamiento de la sexta temporada de Black Mirror, la serie distópica que se centra en los problemas de la relación de los humanos con la tecnología. Y, entre su elenco, encontramos a actores de la talla de Salma Hayek, Aaron Paul, Michael Cera, Rory Culkin y Kate Mara.

Luego de esa noticia, varios de los actores dieron un mensaje en sus redes sociales para invitar a sus seguidores a estar pendientes a la serie, que llegará a la plataforma de streaming en junio del año corriente. Precisamente, Salma fue una de las intérpretes que hizo un posteo en Instagram, con un mini trailer que revelaba un poco de lo que veremos en la nueva temporada.

“¡Tan emocionada de ser parte de la familia Black Mirror! No te pierdas mi episodio, Joan is Awful, o cualquiera de los otros - Loch Henry, Beyond the Sea, Mazey Day, y 'Demon '79. Llega en junio”, escribió la actriz nominada al Oscar en Instagram, en la leyenda del posteo donde revela un adelanto de su imagen.

SALMA ACTÚA EN EL EPISODIO "JOAN IS AWFUL" DE BLACK MIRROR. FOTO: CAPTURA INSTAGRAM @SALMAHAYEK

En seguida, sus fanáticos comentaron lo ansiosos que estaban por verla actuar en la exitosa producción de Netflix, dejando mensajes como los siguientes: “Cualquier cosa con Salma, estoy en ello”; “Estoy tan emocionada”; “Wooow... ya quiero verte”; “let’s goooooo”; “Estaré atenta para disfrutar del episodio. Mucho éxito @salmahayek mis saludos desde México”.