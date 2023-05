Karol G posa como una “tía sexy” y eleva la temperatura de la red

Karol G es una de las estrellas del mundo del espectáculo que prefiere mantenerse alejada de las polémicas, mostrando que es una mujer con altura que sólo quiere seguir triunfando en la industria. Sin embargo, en estos días ha estado en boca de todos por las “indirectas” que su ex pareja, Anuel AA, le lanzó en una nueva canción.

Mientras que el rapero boricua le tira frases a Karol y a Feid, el artista que sería su nuevo interés amoroso, en la canción “Mejor Que Yo”, la colombiana ha preferido ignorarlo por completo. Es más, en los últimos días, la intérprete de “Mientras me curo del cora” ha subido fotografías junto a su tierna sobrina, dejando de lado cualquier polémica.

SOPHIE TIENE CUATRO MESES DE VIDA. FOTO: INSTAGRAM @KAROLG

Tanto en Instagram como en Tik Tok, Karol G ha conquistado a sus seguidores con una serie de imágenes de infarto, presumiendo ser una nueva "tía sexy". Luciendo un outfit total black, Carolina Giraldo Navarro presumió su silueta y su cabellera rosa, consiguiendo millones de “me gustas” y un sinfín de comentarios por parte de los usuarios que alababan su belleza.

“La tía Sexy”, escribió la “bichota” en Instagram y recibió mensajes como estos: “Hola Carol no dejes que tu ex dañe tu relación con fercho por favor te quiero mucho te invito a ti y a tu novio a comer sopa de res en casa de mi mama”; “Es mejor que seas tía!. A que madrastra!”; “Quien está tomando esas fotos morrrrr”; “Ese pelo es todo lo que ESTÁ BIEN, yassss queen”; “Si amiga pobre de que vuelvas con Anuel te mereces (si quieres porque eres demasiado bacana y no necesitas de nadie) pero Anuel no x favoooorrrrrrr mamacita”.

LA DIVA MODELÓ COMO UNA "TÍA SEXY". FOTO: INSTAGRAM @KAROLG

Karol G cantó “No One” con Alicia Keys

Como si su aparición en las redes no fuera suficiente para provocar sensación, Karol G sorprendió al público colombiano al cantar junto a la mismísima Alicia Keys. Fue en la presentación que la cantante estadounidense dio el jueves 11 de mayo en el Movistar Arena de Bogotá, cuando Karol se subió al escenario para interpretar a dos voces “No One”. ¡Dos reinas en un mismo lugar!