Marco Antonio Solís llamó la atención de todos en la red: "Es mejor retirarse"

Las redes de Marco Antonio Solís son la prueba de que es uno de los músicos mexicanos más queridos. En su Instagram, El Buki tiene casi tres millones de seguidores que están atentos a todo lo que realiza y llenan sus publicaciones de mensajes y 'me gusta'.

Marco Antonio Solís llamó la atención de todos en la red

En la web se dedica a compartir todo tipo de contenido y ahora sorprendió con una llamativa reflexión. "Es mejor retirarse y dejar un bonito recuerdo, que insistir y convertirse en una verdadera molestia", comenzó diciendo.

"No se pierde lo que no tuviste, no se mantiene lo que no es tuyo y no puedes aferrarte a algo que no se quiere quedar. Si eres valiente para decir 'adiós' la vida te compensará con un nuevo 'hola'", continuó.

Marco Antonio Solís

Y, Solís, añadió: "Si lo que quieres no te corresponde, déjalo ir... recuerda que lo que unos desprecian otros se mueren por tener".

El posteo se llenó de comentarios casi al instante. "Una canción de esto, por favor", "¿Entonces estas diciendo que se retira?", "Wow, es correcto señor don Marco Antonio", "Cuánta verdad, ídolo", "Tan bello, tienes toda la razón es mejor retirarse a tiempo" y "Totalmente de acuerdo", son algunos de los tantos que se alcanzan a leer junto a la imagen.