Ninel Conde da cátedra de modelaje en traje de baño y provoca suspiros en las redes

Ninel Conde es una de las estrellas latinoamericanas más relevantes de las últimas generaciones. La modelo, actriz y cantante mexicana comenzó su carrera artística en el año 1995, luego de haber ganado el concurso Señorita Estado de México. Después de ello, Ninel estudió teatro, actuación y tomó clases de canto para convertirse en una artista completa. Y, finalmente, todo eso tuvo su recompensa.

Precisamente en los ‘90, Ninel Conde debutó como actriz en importantes cadenas televisivas. Así pudo estar al frente de telenovelas sumamente famosas como ‘Bajo un mismo rostro’ (1995), ‘Luz Clarita’ (1996), ‘Catalina y Sebastián’ (1999), ‘Besos prohibidos’ (1999); ‘La antorcha encendida’ (1996), ‘Como en el cine’ (2001), ‘Rebelde’ (2004), ‘Fuego en la sangre’ (2008), ‘Mar de amor’ (2009) y ‘En tierras salvajes’ (2017).

Paralelamente, se lanzó como cantante solista, generando sensación a comienzos de los 2000. Sobre todo fue con su versión de la canción argentina ‘Bombón Asesino’, que Conde llegó al tope de las listas musicales. Gracias a ese hit, Ninel recibió el mismo apodo por el cual todavía la llaman sus más fieles fans.

INSTAGRAM @NINELCONDE

Ninel modela como ninguna en las redes

Actualmente, Conde se ha enfocado como influencer en las redes. En Instagram es donde la diva comparte la mayor parte de su contenido, puesto que tiene más de 5,6 millones de seguidores expectantes por sus publicaciones. Es que, Ninel modela la figura de infarto que mantiene a sus 46 años. Es más, en uno de sus últimos posteos, la diva presumió su físico con diferentes bikinis.

Ninel posaba con mucha seguridad y sensualidad para las cámaras luciendo diferentes bikinis. El primero que se pudo ver en el corto clip, era uno celeste que dejaba ver su abdomen de acero y sus piernas tonificadas. Luego, la diva simuló correr sobre la arena de la playa mientras llevaba un ajustado traje de baño amarillo.

En seguida, Conde apareció apoyada en una baranda, en un edificio frente al mar, mientras posaba con un bikini color esmeralda, cubierto por un vestido tejido repleto de aberturas. Por último, vimos a la modelo recostada sobre un sillón playero, llevando gafas y sombrero para el sol, y un traje de baño beige con algunos detalles brillantes.

En la leyenda del posteo de Instagram, Ninel escribió: “Bombones, ¿cuál de estos bikinis les gusta más? Yo no puedo decirme entre el primero y el último, ¿me ayudan?”. Al verla, impactados ante tanta belleza, sus casi seis millones de seguidores respondieron: “Maravilhosaaaa”; “You are Perfect Ninel”; “Bombón me gusta el último, luces espectacular, besos”; “que bronceado”; Es que tú con cualquier bikini te ves espectacular la neta es difícil elegir con ese cuerpo de bombón que tienes”; “Todos!!!”; “Super bombonsote hermosaaa”; “Me gusta el azul bombón”; “always on Shape, have a good weekend”.