"Me vengaré": así fue la fuerte reacción de Carmen Villalobos a una broma pesada

Carmen Villalobos parece disfrutar de unos días tranquilos, en medio de sus actividades profesionales y de su increíble relación amorosa con Frederik Oldenburg. No deja de reseñar su presente en redes sociales.

La también actriz comparte con sus seguidores algunos momentos de su día a día, con los cuales también deja ver parte de su personalidad o aquellos datos curiosos de ella que solo se conocen cuando está lejos de las pantallas televisivas.

Recientemente, compartió con su comunidad virtual una divertida anécdota y es que resulta que a la artista televisiva le jugaron una pesada broma, debido a la que terminó por dar a conocer un peculiar miedo que padece.

CARMEN VILLALOBOS PASÓ UN GRAN SUSTO. FOTO: INSTAGRAM @CVILLALOBOSS

Carmen Villalobos fue víctima de un susto que le provocó uno de sus compañeros de trabajo. Por medio de un video, precisó que ella estaba tranquila cuando Jorge Malavé, quien parece ser su estilista, la espantó.

“Yo estaba muy tranquila. Yo no me estaba metiendo con nadie. Ay, a mi me dan miedo los sustos, pero se metieron conmigo, con mi integridad, se metieron con mi sistema nervioso, entonces después no se quejen”, y así alertó a su amigo entre bromas y le dio a entender que podría pasar por una situación similar.

En el video que reseña el hecho, el cual publicó Malavé en sus redes sociales, se precisó el momento cuando Carmen Villalobos ingresó a una habitación que estaba a oscuras y fue sorprendida por el maquillador. Ante la impresión, ella solo se sobresaltó.

La artista parece que buscará los medios para devolverle la broma a Malavé. Tras postear el video de lo ocurrido, solo expresó: “Me vengaré porque yo estaba tranquila” reiteró.

Ante el incidente, Malavé y su cómplice en la divertida situación, solo se rieron. De hecho el estilista también posteó en su Instagram otro registro audiovisual en el que se burlaba de la reacción de Carmen Villalobos al imitarla por medio de una pareja de gatos en el que uno asustaba al otro.