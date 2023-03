Bad Bunny pasó de hacer 'ritmos en su habitación' a convertirse en un icono global

Bad Bunny figura como uno de los artistas más populares del momento y esto se debe a diversas razones. En la primera mitad del 2022 lanzó su disco 'Un Verano Sin Ti', un proyecto que logró posicionarse en la cima de Billboard. Luego, se consagró como el cantante más escuchado de Spotify, por tercer año consecutivo, y al mismo tiempo, llegó a recaudar una suma millonaria gracias a su gira mundial. Recientemente, el puertorriqueño superó otro récord, ya que protagonizó la primera portada en español de una reconocida revista estadounidense.

Se trata de 'Time', un magazine que se considera como una de las publicaciones más influyentes del mundo y en esta oportunidad por primera vez en más de 100 años, la revista tiene un título en español en la portada. "'No voy a hacer otra cosa para que a ti te guste'. El mundo de Bad Bunny", relata el medio estadounidense, sobre la carrera del cantante de Puerto Rico.

En esta edición, Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, se animó a revelar detalles sobre su vida personal, su infancia en Latinoamérica, su música y otras cuestiones de su intimidad. Al parecer, el cantante nació en Almirante Sur, un pueblo de Puerto Rico, y creció junto a su familia, sus padres, Tito Martínez y Lysaurie Ocasio, y sus hermanos menores Benie y Bysael.

Bad Bunny estuvo interesado en la música desde muy pequeño porque su familia se la pasaba comprando CDs. En casa escuchaba rap, reggaeton, salsa, merengue, balada y una infinidad de géneros diferentes, porque su madre compraba discos de un catálogo y lo dejaba elegir varias opciones. Asimismo, el artista expresó en la entrevista: "Trataba de imitar las voces de los cantantes y los sonidos que hacían. Desde pequeño siempre fue mi pasión. Siempre fui un gran fan de los artistas".

Bad Bunny capturado por Elliot & Erick Jiménez para la revista Time.

Por otro lado, el intérprete de 'Titi me preguntó' dejó a la vista su lado más sincero y confesó: "Cuando era pequeño solo soñaba con la música y que alguien escuchara mi música, siempre digo eso. Si me escucharan mil personas y yo actuara una vez al mes en un lugarcito, solo con eso sería feliz". Además, agregó: "Quizás al principio no hubiera imaginado que soñaba con esto. Cuando estaba solo en mi habitación haciendo ritmos, soñando que algún día tendría éxito en la música, no".

Hoy en día, con toda la experiencia que ha adquirido, ha logrado convertirse en uno de los artistas más exitosos del mundo. Es por esto que cuando ve hacia el futuro solo puede "imaginar lo siguiente y lo siguiente", pues la pasión por la música, y su gran talento lo llevan a proyectarse en un crecimiento meteórico.