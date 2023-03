Croquetas de jamón: prepara una comida fácilmente y con ingredientes que tienes en casa

Las croquetas se coronaron como una de las recetas de mayor aprovechamiento en la cocina internacional desde que, en 1690 aproximadamente, un cocinero francés las preparó por primera vez. En este caso, te presentamos unas deliciosas croquetas de jamón, perfectas para agasajar a tus amigos o familia. Notarás que la preparación es económica y sencilla ¡pon manos a la obra!

Ingredientes

Medio litro de leche entera, 200 ml de caldo de cocido o carne, 1 cebolla mediana, 250 gramos de jamón serrano picado, 1 cucharada de mantequilla, 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 100 gramos de harina de trigo, 1 cucharada de almidón de maíz, sal y nuez moscada al gusto, pan rallado para rebozar, 2 huevos y aceite de oliva virgen extra para freír.

Rinden 20 croquetas pequeñas, aunque la cantidad dependerá del tamaño del que las hagas.

Procedimiento

Lo primero que debes hacer para preparar unas deliciosas croquetas de jamón, es comenzar por cortar la cebolla muy pequeña. También puedes optar por picarla, ya que el cometido de este ingrediente es que aporte sabor pero que no se note al morder. Reserva, luego pica el jamón del tamaño que prefieras, pero recomendamos que sea pequeño también.

Después, encárgate de disponer en una sartén grande una cucharada de mantequilla y dos cucharadas colmadas de aceite de oliva virgen extra. Allí mismo, añade la cebolla y llévala a pochar a fuego muy bajo. A continuación, agrega el jamón picado y rehógalo por 1 minuto o dos, hasta que se integren bien los ingredientes.

Lo que harás después es añadir la harina para tostarla, recuerda que debe ser a fuego bajo. Remueve sin parar para que no se queme e inmediatamente después vierte, poco a poco, la leche sin dejar de remover. Es momento de disolver el almidón de maíz con el caldo y agregarlo a la salsa bechamel. En el caso de no agregar caldo, puedes optar por añadir más cantidad de leche.

Para continuar con esta receta riquísima de croquetas de jamón, sigue removiendo y añade una pizca de nuez moscada y sal al gusto. Una vez que la mezcla se despegue de los laterales de la sartén, pásala a una fuente grande y deja que se enfríe. Ten en cuenta que para que quede en su punto justo la masa, deberás tener un poco de paciencia. ¡Pero vale la pena!

Una vez que se haya enfriado, tapa la fuente con film y deja que repose en el refri hasta el día siguiente. Pero atención, no debes agregar el papel film cuando está caliente, ya que eso hará que se formen gotas por el vapor ¡y no buscas añadir más líquido! Ahora, una vez que haya pasado un día desde que reservaste la mezcla en el refri, comienza a formar las croquetas. El proceso de enfriarla es importante porque aportará consistencia a la masa para ser rebozada, pero si tienes prisa porque quieres disfrutarlas para la cena, opta por llevar la masa al congelador, y así no necesitarás esperar 24 hs.

Lo que harás ahora es batir dos huevos en un plato hondo y disponer en un plato listo abundante pan rallado. Luego, has la forma que desees para las croquetas, puedes ayudarte con tus manos o con cucharas. Si notas que la masa se pega demasiado a tus manos, añádeles un poco de aceite.

Recuerda que puedes hacer estas croquetas alargadas o en forma de bolitas. Apenas las tengas, pásalas por pan rallado y, acto seguido, sumérgelas en el huevo batido. Por último, rebózalas nuevamente con el pan rallado. Seguro te preguntarás ¿para qué pasarlas dos veces por pan rallado? Debido a que genera una corteza exterior bien crujiente.

Para finalizar, agrega abundante aceite en una sartén y, apenas se haya calentado bien, fríe de a tandas las croquetas. Ve girándolas para que se cocinen perfectamente por todos lados y, cuando estén listas, pásalas a un papel absorbente, para retirar el exceso de aceite. ¡Y listo! Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.