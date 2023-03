Tlayuda Oaxaqueña, una receta mexicana en menos de 10 pasos ¡super sencilla!

Hoy te traemos la receta de las emblemáticas tlayudas, para que las prepares bien grandes, repletas de ingredientes y muy deliciosas. Visitar Oaxaca y no comerse este platillo clásico es como no haber ido, y como no todos estamos cerca de allí, desde MDZ te acercamos la posibilidad de prepararlo en tu hogar. ¡Vamos al paso a paso!

Tlayuda Oaxaqueña. Fuente: Infobae

Ingredientes

1 cebolla blanca, 1 jitomate grande, 2 tortillas para tlayudas, repollo blanco fresco al gusto, 1 pieza de carne de res para cada tlayuda que puede ser tasajo u otra de tu preferencia, 1 trozo de chorizo fresco para cada tlayuda, 1 aguacate, 1/2 limón, 50 gr de queso Oaxaca (o el que consigas en tu país), asientos de cerdo o manteca, 100 gramos de frijoles refritos.

Procedimiento

El primer paso para preparar tlayuda oaxaqueña es comenzar por pelar la cebolla y cortarla en ruedas. Puedes presionar las ruedas con los dedos para que se separen en aros delgados. Si lo deseas, corta los aros por la mitad. Luego, resérvalos. En el caso del repollo, lávalo muy bien.

Te recomendamos dejarlo remojando en agua con vinagre, o incluso, pasarlo rápidamente por agua hirviendo. Esto para que se desinfecte de la mejor manera posible. Cuando ya esté limpio, escúrrelo y córtalo en cintas o juliana. Para el par de tlayudas, bastará completar con una taza de repollo picado (o la cantidad que gustes). Nuevamente reserva.

Tlayuda Oaxaqueña. Fuente: Pueblos Magicos de Mexico

Llega la hora de ocuparse de los frijoles. Tienen que estar hechos una pasta. Si ese no es el caso, aplástalos o licúalos. Luego llévalos a calentar y los mantén a fuego bajo. Recuerda que habrá que supervisarlos y removerlos de vez en cuando, para que no se peguen.

Luego, calienta un comal o plancha. Engrásalo con un poco de asiento o manteca, y cocina las carnes de res, por ambos lados, y el chorizo. Mientras tanto, puedes aprovechar para cortar el aguacate por la mitad y luego en rebanadas delgadas. Rocía las rebanadas con el jugo del medio limón para que no se oxiden o ennegrezcan. Resérvalo momentáneamente.

Cuando las carnes estén cocidas, retíralas de la plancha y engrasa las tortillas con un poco de asiento o manteca para cocinarlas rápidamente, y que tomen una textura crujiente y tostada. ¿Quieres preparar tu mismo las tortillas? Aquí te dejamos nuestra receta.

Tlayuda Oaxaqueña. Fuente: Gastrolab

Luego, saca las tortillas del calor y embadúrnalas con pasta de frijoles por una cara, ayudándote con una cuchara. Posteriormente, esparce los aros o tiras de cebolla y las tiras de repollo. Si has conseguido el queso Oaxaca en filamentos, es hora de deshacerlo con las manos, e ir colocando los trozos sobre las tlayudas.

Enseguida, coloca sobre cada tlayuda su pieza de carne de res y su pieza de chorizo. Decora con los trozos de aguacate y de jitomate. Hay que hacer todo muy rápido para que la tlayuda no se enfríe, ni la tortilla se ponga aguada. Así que sirve inmediatamente, y acompaña con una buena salsa roja mexicana. ¡Queremos saber cómo te salió este clásico de Oaxaca! Si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.