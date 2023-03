Luego de The Challenge Argentina, Claudia Albertario regresó a los Estados Unidos para reecontrarse con sus hijos. Hoy, se encuentra esquiando en Colorado y desde allí, sorprende a sus seguidores en Instagram con el material que comparte y cautiva con su belleza.

Desde Estados Unidos, Claudia Albertario cautivó con su belleza

Durante su estadía en nuestro país, contó el motivo por el cual quería regresar a Miami, donde vive actualmente. "Tengo ganas de hacer una serie y de trabajar en la televisión norteamericana. Pero me gustaría viajar por trabajo a la Argentina y que, cuando puedan, mis hijos me acompañen", señaló en diálogo con Teleshow.

Y sobre su separación de Jerónimo Valdivia, indicó: "La verdad que siempre estuve contenida porque mis amigas de Miami, justamente por el hecho de estar lejos, se convirtieron en mi familia. Y estuve en comunicación permanente con mi gente de acá. Pero igual, no es fácil separarse después de tantos años, con dos hijos y con tanto amor de por medio".

Claudia Albertario

También habló de su situación sentimental actual. "No estoy buscando nada. Sé que la vida te puede sorprender y eso ya se verá si es que ocurre. Pero estuve mucho tiempo en pareja y ahora estoy disfrutando de poder dedicarme más tiempo a mí misma y a mi trabajo. Además, todavía no hace ni un año que me separé", expresó Albertario.

"Me llegan mensajes de todo tipo, me mandan fotos...Es raro", reconoció y añadió: "Es todo por redes. Igual, por ahora no me interesa conocer a nadie".