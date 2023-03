Catherine Fulop reflexionó después de transpirar en el gimnasio y la llenaron de mensajes

Catherine Fulop acaba de cumplir 58 años y compartió parte del festejo en Instagram, donde acostumbra a enseñar casi todo lo que realiza en su vida diaria. "A todos gracias por tanto amor, a mi esposo, mis hijos, mi mamá, mis hermanas, cuñaitos, mis amigas bellas contenedoras, sobrinos, amigos hermanos de la vida", expresó la mujer de Ova Sabatini.

Catherine Fulop

"Estoy feliz de la mujer que hoy en día soy y en parte es gracias a ustedes, me hacen mejor persona cada día; sin todas las caídas, tropiezos que he tenido y en la que cada uno de ustedes me ha ayudado a levantarme, no hubiese aprendido nada de esta vida", señaló.

Y Fulop aseguró: "Con toda certeza les digo que cada dolor es el mejor entrenador, les aseguro que soy más fuerte, mas valiente y si, soy una mujer de 58 que ya aprendió a no rendirse fácilmente".

Catherine Fulop

Ahora, la querida actriz venezolana-argentina subió un nuevo video a la red social y la llenaron de mensajes. "Reflexiones de lunes, después de transpirar en el Gym. ¿Cómo anda tu metabolismo? ¿Lento o acelerado?", escribió junto a las divertidas imágenes.

"Mi metabolismo es como un Ferrari cosa que como se trasforma en engordar que envidia sana de comer y no engordar", redactó un internauta. "Me haces reir, que bella", sumó otra. "Admiro tu poder creativo Cathy en estos cortos videos", manifestó otro usuario.