El brillante debut de Billie Eilish en la actuación

El 17 de marzo se estrenó la serie 'Swarm', traducida al español como enjambre, en Amazon Prime Video, la plataforma de streaming. Se trata de un programa de terror y suspenso producido por Donald Glover y Janine Nabers, protagonizado por Dominique Fishback que se pone en el papel de Dre, con la participación de Chloe Bailey, Damson Idris y Billie Eilish, que hace su gran debut en la actuación.

En uno de los adelantos de la serie, se puede ver a Dre (Dominique), revelando que ve leche derramada en una alfombra, entonces aparece Billie Eilish con una actuación escalofriante y le pregunta por el color de la leche. La protagonista sigue con el diálogo y le responde: "Era roja", por lo que la cantante pone una sonrisa tenebrosa y susurra: "¿Heriste a alguien?". Se trata de un fragmento del capítulo número cuatro.

Tal como parece, Billie interpreta a la cabeza principal de un culto femenino, inspirado en la controvertida secta NXIVM. Si bien, es la primera vez que la cantante participa en un proyecto de ficción, detrás de cámara, Carmen Cuba, la directora del casting la consideró como primer opción. La artista es fanática de los thrillers y esto se puede percibir perfectamente en su disco 'When we all fall asleep, where do we go?', ya que se personificó con lentes de contacto oscuros e incluso llegó a derramar lágrimas negras.

Billie Eilish en 'When we all fall asleep, where do we go?', imagen de Nación Rex.

Según reveló Janine Nabers, una de las cocreadoras de la serie, a Rolling Stone, a su compañera y la directora del casting, se le ocurrió la brillante idea de invitar a Eilish. "Estábamos buscando un reparto para el episodio y ella sugirió a Billie, y yo le dije: '¿Actúa?'. Me respondió que 'Sí'. En lo que are pregunte: ‘¿En qué ha actuado?’. Y ella dijo: 'Nada'. Pero lo que es tan increíble de este proceso es que hay mucha gente que trabaja en el programa que son multifenómenos.", reveló Janine.

En el último tiempo hemos visto innovar en el cine a muchos artistas de la música. Un claro ejemplo de esto es Lady Gaga, que debutó en la actuación en la película 'A Star Is Born'. Tal como parece, Billie Eilish se ha unido al club de cine, así que sus fans podrán verla en esta nueva etapa demostrando su versatilidad y su gran talento interpretando a un personaje frente a la cámara.