Estas son las canciones que Shakira le dedicó a Osvaldo Ríos, su expareja

Shakira es la reina de las indirectas y esto lo ha dejado muy en claro en la 'Music Session 53' o en 'TQG', las últimas colaboraciones que lanzó. Sin embargo, su repertorio musical está completamente lleno de canciones de amor y letras dedicadas a quienes fueron su pareja en algún momento. Por esta razón, hoy te contamos cuáles son los temas que le dedicó a Osvaldo Ríos, uno de sus primeros amores.

Tal como parece, el reconocido cantante, actor y productor de cine, que fue novio de Shakira, ha querido recordarla y hablar sobre ella. Ríos participó en el programa de televisión 'Chisme No Like' y allí se animó a hablar sobre una de sus relaciones del pasado e incluso llegó a revelar las canciones que la artista de Barranquillas escribió para él.

Osvaldo Ríos y Shakira, imagen de archivo.

Shakira y Osvaldo mantuvieron un fugaz e intenso romance en 1997 que duró alrededor de 8 meses. En ese entonces, la cantante tenía solo 20 años y el actor tenía 37, por lo que la diferencia de edad era muy notable, de hecho todo el público hablaba sobre este detalle. La carrera de la joven recién comenzaba a despegar y había lanzado el disco 'Donde están los ladrones'.

"Me escribió canciones que todavía me emocionan cada vez que las oigo. Yo le escribí poesías. Ojalá tenga guardado el libro que le escribí", confesó Osvaldo Ríos en el programa. Además afirmó que la canción 'No Creo', tiene algunos versos que él escribió para ella, pues era un fanático de la poesía, así que en algunos momentos le dedicaba textos muy dulces e incluso tenía un libro completo.

El actor puertorriqueño reveló: "Por ahí alguna vez le regalé un verso dentro de un poema, que ella me dijo: 'Nene, ¿puedo usar este verso para una canción que estoy escribiendo?'. Y yo le dije que sí: 'Eso ya es tuyo, no es mío, yo te lo regalé'". Asimismo, Osvaldo explicó que aquél verso de 'No Creo' es donde la colombiana canta: "Quiero ser tu firmamento. De tu boca una canción, de tus alas siempre ser el viento".

Por otro lado, esta última canción no fue la única que Shakira le dedicó a Osvaldo, pues armó un gran reportorio romántico para él. También escribió 'Moscas en la Casa' 'Tú' y 'Ojos Así' para referirse a aquella aventura que vivió en el pasado. Al parecer, la cantante barranquillera utiliza el amor como fuente de inspiración para sus letras, ya sea para componer temas que demuestren tanto pasión o nostalgia, como tristeza o felicidad.