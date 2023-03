Así ha cambiado Carmen Aub, a lo largo de 'El Señor de los Cielos'

El Señor de los Cielos ha generado tanta expectativa que sigue lanzando temporadas. Por esta razón ha llegado a emitir 8 partes diferentes. En este contexto han ido y venido cientos de personajes e intérpretes, a lo largo de la historia, como es el caso de la actriz Carmen Aub, que interpreta a Rutila Casillas, la hija mayor del protagonista. Hoy nos ocupamos de analizar los cambios que ha tenido su personaje, pues pasaron varios años desde su primera participación.

Carmen Aub, es una actriz nacida en México que comenzó su carrera en la televisión cuando apenas era una niña de 9 años, pues en 1999 fue reportera en un programa infantil de Televisa, 'ECOLE' y luego integró el elenco de 'Plaza Sésamo'. A partir de allí su vida cambió, porque se mudó junto con su familia a Estados Unidos y allí consiguió papeles en diversas telenovelas.

En el 2014 comenzó a interpretar a Rutila Casillas, la hija mayor de Amado Casillas el peligroso narcotraficante mexicano en 'El Señor de los Cielos'. En ese entonces Carmen era una joven de 25 años que ya tenía una ilustre trayectoria, gracias a sus actuaciones anteriores. Lo que nunca se imaginó la actriz fue la gran popularidad que ganaría interpretando a Rutila, pues a partir de allí su nombre se hizo famoso en diversas partes del mundo.

Carmen Aub en la segunda temporada de 'El Señor de los Cielos'. Imagen de nuevamujer.com

De hecho, según reveló a People en Español, estuvo a punto de rechazar el papel: "Yo no estaba muy segura de aceptar porque todavía apenas estaban empezando las superseries". En aquél momento, la actriz reflexionaba sobre el hecho de entrar en la segunda temporada y no estaba muy segura del éxito que tendría la telenovela. Por otro lado, en la entrevista confesó que fue un desafío interpretar a Rutila: "Cuando me invitan a estar en esta serie, ellos ya tenían armada esta pequeña familia a la que me tenía que integrar".

Carmen Aub en la tercera temporada de 'El Señor de los Cielos'. Imagen de nuevamujer.com

Asimismo, Aub reveló que a lo largo de todas las temporadas su personaje fue creciendo junto a ella. "Ya llegué a este punto donde tengo que hacer personajes más mujeres y es un poco difícil que te la crean. Como Rutila creció conmigo, para mí fue dar ese salto junto con el personaje", expresó la actriz en la entrevista para People.

Carmen Aub en la cuarta temporada de 'El Señor de los Cielos'. Imagen de nuevamujer.com

Además, otro cambios que vivió Carmen, se relacionaron más con lo físico, pues en su primera participación llegó con una cabellera lacia y color chocolate, pero a medida que fueron pasando los años cambio la textura, el largo e incluso el color de pelo. De hecho, fue pasando por diferentes tonos de rubio y diversos largos, hasta quedar encantada con el cabello corto dorado. Actualmente. la actriz se encuentra muy feliz de haber participado en tantas temporadas de la novela, por eso cada vez que tiene la oportunidad comparte algún mensaje en sus redes.