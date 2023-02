Shakira rompe el silencio sobre su separación: "En el infierno hay lugar para..."

Shakira y Gerard Piqué estuvieron juntos por más de 13 años y fruto de su gran amor tuvieron dos hijos: Sasha y Milan. Sin embargo, en 2022 las estrellas tomaron la decisión de separarse, así que desde ese momento no han dejado de estar bajo las mirada atenta de los medios. Recientemente, la cantante colombiana se sinceró y habló por primera vez de la separación, loa momentos posteriores y cómo la música fue su fuente de sanación. Finalmente lanzó un contundente mensaje.

La artista concedió su primera entrevista en el programa 'Las Estrellas', de México y allí se animó a develar su estado actual, luego de haber transitado una ruptura polémica. "Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos", confesó la cantante de Barranquilla.

Asimismo, Shakira reveló que en algún momento de su vida tuvo la falsa creencia de que una mujer necesita a un hombre, así como también tuvo el sueño de formar una familia con una madre y un padre en el mismo hogar. Sin embargo, con el paso de los años y sus última vivencias ha cambiado de parecer: "He sido una enamorada del amor y he logrado entender la vida desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma hoy en día", además añadió que cuando las mujeres se enfrentan a la vida y a diversas situaciones difíciles, terminan fortalecidas.

Luego de la separación y atravesar el duelo, la cantante reveló que en la actualidad se siente como una "leona" e intenta ser un modelo a seguir para sus dos pequeños, pues a veces la vida te lleva a sentir frustraciones, pero hay que superar y seguir adelante. Por otro lado, Shakira también habló sobre su música y confesó que sus canciones "son más eficaces que una visita a un psicólogo". Asimismo, expresó que a veces siente que sus letras son más elocuentes que ella misma, pues las utiliza a modo de catarsis.

Al final de la entrevista la intérprete colombiana le agradeció a todos sus fans y comentó que se sorprendió gratamente porque se sintió muy apoyada por todo el público. Sin embargo, entre todas sus declaraciones lanzó una explosiva frase, que no se sabe con total certeza para quién va dirigida: "En el infierno hay un lugar para las mujeres que no apoyan a otras mujeres".