El dramático cambio físico de Rooney Mara para su papel en la saga Millennium

Rooney Mara se ganó el cariño del público y de la crítica tras trabajar en películas que fueron un éxito. La hemos visto en The Social Network de David Fincher, en Her junto a su actual pareja Joaquin Phoenix, más tarde en el drama romántico Carol y en la desgarradora A Ghost Story.

Sin embargo, no podemos negar que uno de sus mejores proyectos siempre será La chica del dragón tatuado. Un film que está basado en la saga Millennium y el cual la obligó a enfrentarse a grandes desafíos mientras se encontraba en el rodaje. Además de enfrentarse a escenas fuertes, también debió someterse a un gran cambio físico.

Rooney Mara, la actriz que triunfó con Millennium / fuente: instagram - rooney.mara

Así lucía Rooney Mara en la película Millennium

En el 2011, la actriz se colocó en la piel de Lisbeth Salander. Para ello, tuvo que dejar atrás su estilo habitual y animarse a un gran cambio. De esta manera, apareció con el cabello ultra corto, desmechado y negro. ¡Eso no fue todo! También tenía piercings en su nariz, labio y ceja, esta última también fue decolorada.

En diferentes entrevistas, Rooney Mara reveló que no le tuvo miedo a esta transformación. La actriz era muy consciente de que este cambio servía para profundizar en el personaje y lograr una mejor interpretación. En la misma línea, aseguró que también formó parte de la creación del look del personaje.

“Hablamos mucho del look con David, la vestuarista, el maquillador y el peluquero, hasta llegar al corte, la ropa y el maquillaje. Discutimos mucho sobre los tatuajes, semanas hablando del dragón... Pero una vez que me cortaron el pelo y me tiñeron las cejas, me sentí en el personaje. Fue la clave“, comentó la estrella.

Para el papel, Rooney Mara se cortó el cabello y tiñó sus cejas de rubio / fuente: Columbia Pictures

Aunque la intérprete participó de la creación de La chica del dragón tatuado, el look que lleva Lisbeth Salander es obra de un trío imparable: Trish Summerville, Pat McGrath y Danilo. La primera es una famosa estilista y diseñadora que se encargó de crear el vestuario; la segunda realizó el maquillaje tan sombrío que lleva el personaje y el tercero, se encargó de realizar el característico corte de pelo.

Todos ellos lograron que la estrella se enfrentara a un gran cambio físico, y que luzca completamente irreconocible. Por esta increíble transformación y asombrante performance, Rooney Mara fue nominada a Mejor Actriz en los premio Oscar y ganó galardones en diferentes eventos de cine.