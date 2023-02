Esto dijo el esposo de Salma Hayek luego de ver su vestido casi transparente

La tercera y última entrega de la franquicia de Magic Mike se estrenó en Miami la semana pasada y la actriz Salma Hayek, de 56 años, sorprendió a todos al aparecer en la alfombra con un vestido negro transparente.

La prenda tenía detalles de flores por todo el cuerpo, aunque no cubrían prácticamente nada. De esta manera, la estrella mexicana decidió complementar esta pieza con un conjunto negro de ropa interior.

Salma Hayek se puso tacones de plataforma dorados para acompañar el diseño, haciendo juego con aretes y dos collares de cadena para acentuar el outfit. Para terminar todo el conjunto, sumó una delicada bolsa verde de Bottega Veneta.

Al pasar por la alfombra roja, la actriz le preguntó a uno de los periodistas presentes: "¿Sabes cuál fue mi día yendo a la oficina?". “Me sentaba y miraba como a 12 hombres bailando semidesnudos y haciendo piruetas. Y tengo que mandarlos”, contestó.

El protagonista de la película, Channing Tatum, no tuvo palabras para el atuendo de su coprotagonista para la noche.

“No tengo ningún comentario sobre la situación”, dijo. “El vestido en sí se comenta a sí mismo”. Pero el que no se quedó callado y dio su opinión sobre esta prenda fue el esposo de Salma Hayek.

François-Henri Pinault elogió a su esposa

Una periodista del programa Despierta América quedó asombrada con lo sexy que se veía Salma Hayek, por lo que no dudó ni un segundo en preguntarle qué era lo que le había dicho su esposo antes de salir de la casa.

"Mi esposo está en París ahorita”, dijo de manera pícara mientras sonreía.”A él le encanta, le encanta que me vista, que me vea bien, él todo me lo celebra", aseguró. Salma Hayek junto a Channing Tatum en la alfombra roja de Magic Mike 3.

La pareja de la actriz está orgulloso de la mujer que tiene al lado y disfruta verla brillar y lucirse, al igual que muchos de sus seguidores que no pudieron evitar llenar su publicación de Instagram con elogios.

“Preciosa. Irradias seguridad, plenitud y qué perfil. Bendiciones hermosa. ¡Así quisiéramos muchas vernos a los 50 y tantos!”, escribió una internauta. Mientras que otra comentó: “Una de las mujeres más bellas de este planeta”. Así como estos se pueden leer miles de comentarios junto a los emojis fuego y carita con ojitos de enamorado.

Sin lugar a duda, este vestido con transparencias fue un gran acierto.