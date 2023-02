Oriana Sabatini compartió su rutina de make up para una campaña de fotos londinense

Oriana Sabatini es otra de las celebrities que viven subiendo contenido a sus redes sociales ya sea si se trata de temas personales como así también los laborales y es que en ahora se sumó al fervor de quienes Tiktok y en uno de sus últimos videos subidos compartió sus grandes secretos antes de hacer alguna sesión fotográfica referido al cuidado de su piel.

Oriana compartió una seguidilla explicando cómo es su paso a paso tanto su rutina de skincare, hasta make up y por último el outfit escogido. Por empezar tapada con la bata del hotel dónde está parando allí en Londres fue mostrando a cámara los diferentes productos que se pone en la vara: "Estoy en Londres tengo un trabajo hoy y tenías de hacer un 'vestite conmigo', se la oye decir refiriendose a otro de los challenge muy comunes en el que cada uno muestra sus outfits para el día, tarde o noche.

El toc de Ori

Sucede que en una parte explica que no se deja maquillar por cualquiera entonces cuándo está en otro lugar y no puede estar con su equipo de estilismo prefiere hacerlo ella misma: "Cuándo no conozco prefiero hacerlo yo", explicó.

Fuente: Imagen / @orisabatini

La particularidad.

Los múltiples pasos

1. Colocar sobre la cara unas 3/4 gotitas de serum

2. Crema hidratante

3. Aceite

4. Base del tono de piel

5. Esparcir con una esponja todo el producto

6. Sombreado negro y blanco

7. Delineado con un pincel fino para lograr el perfecto ojo de gato.

8. Corrector de Párpados

9. Polvo de contornos

10. Contorno sombreado by Mario que viene del otro lado con un pincel ancho

11. Hacer dos puntitos pequeños con un pigmento más en tono rojo

12. Agua termal

13. Contorno y blush en polvo

14. Higlighter para aplicar en la zona del relieve de la nariz, para lograr un efecto más brillante.

15. Delineador por arriba del párpado

16. Arqueador de pestañas

17. Mascarilla de pestañas

18. Lápiz labial para seguir la línea y seguido de ello el labial cremoso para terminar de darle la forma perfecta.